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Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии
Супермодель и актриса Эмили Ратаковски обвинила американского фотографа Джонатана Ледера в сексуальном насилии. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:24
2020-09-16T19:30
эмили ратаковски
нью-йорк (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости</strong>. Супермодель и актриса <a href="https://ria.ru/person_emili-ratakovski/" target="_blank">Эмили Ратаковски</a> обвинила американского фотографа Джонатана Ледера в сексуальном насилии.Как рассказала манекенщица в эссе для <a href="https://nymag.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Magazine</a>, инцидент произошел в 2012 году, когда она участвовала в откровенной фотосессии для журнала Darius. Съемка проходила в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> у Ледера дома.Перед фотосессией мужчина угостил девушку красным вином, которое 20-летняя Ратаковски согласилась выпить, "желая казаться старше и мудрее". Она рассказала, что старалась понравиться Ледеру, потому что модели важно произвести хорошее впечатление на фотографа.Закончив съемку в нижнем белье, мужчина предложил девушке продолжить обнаженной. После фотосессии они продолжили разговаривать. По словам Ратаковски, тогда она поняла, что после нескольких бокалов вина "очень, очень пьяна".Ледер стал расспрашивать девушку про ее парней. Как написала модель, большая часть разговора "прошла как в тумане"."Я не помню никаких поцелуев, но отчетливо помню, как его пальцы вдруг оказались внутри меня", — говорится в статье.По ее словам, он был груб и причинил ей боль. Модель резко вырвала руку фотографа, после чего он встал и ушел на второй этаж. Ратаковски переночевала у него, а утром вернулась домой.В комментарии для <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a> представитель Ледера назвал эссе модели "тактикой запугивания" и заявил, что фотограф "полностью отрицает" обвинения.
https://ria.ru/20181015/1530604853.html
Пришла, разделась, сфотографировалась, напилась - а потом ее изнасиловали. :)))
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нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эмили ратаковски, нью-йорк (город), сша, в мире

Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии

19:24 16.09.2020 (обновлено: 19:30 16.09.2020)
4017
© Фото : @emrata/InstagramЭмили Ратаковски
Эмили Ратаковски - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : @emrata/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Супермодель и актриса Эмили Ратаковски обвинила американского фотографа Джонатана Ледера в сексуальном насилии.
Как рассказала манекенщица в эссе для New York Magazine, инцидент произошел в 2012 году, когда она участвовала в откровенной фотосессии для журнала Darius. Съемка проходила в Нью-Йорке у Ледера дома.
© Фото : @emrata/InstagramЭмили Ратаковски
Эмили Ратаковски - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : @emrata/Instagram
Эмили Ратаковски
Перед фотосессией мужчина угостил девушку красным вином, которое 20-летняя Ратаковски согласилась выпить, "желая казаться старше и мудрее". Она рассказала, что старалась понравиться Ледеру, потому что модели важно произвести хорошее впечатление на фотографа.
Закончив съемку в нижнем белье, мужчина предложил девушке продолжить обнаженной. После фотосессии они продолжили разговаривать. По словам Ратаковски, тогда она поняла, что после нескольких бокалов вина "очень, очень пьяна".
Ледер стал расспрашивать девушку про ее парней. Как написала модель, большая часть разговора "прошла как в тумане".
"Я не помню никаких поцелуев, но отчетливо помню, как его пальцы вдруг оказались внутри меня", — говорится в статье.
По ее словам, он был груб и причинил ей боль. Модель резко вырвала руку фотографа, после чего он встал и ушел на второй этаж. Ратаковски переночевала у него, а утром вернулась домой.
В комментарии для Fox News представитель Ледера назвал эссе модели "тактикой запугивания" и заявил, что фотограф "полностью отрицает" обвинения.
Меланья Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.10.2018
15 октября 2018, 08:00
"Обвиняешь — запасись фактами". Меланья Трамп предала #MеTоо
214363324
Обсудить 11
Эмили РатаковскиНью-Йорк (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Пришла, разделась, сфотографировалась, напилась - а потом ее изнасиловали. :)))
16 сентября, 19:30
Mikhail LavrentyevMikhail Lavrentyev
8290000
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