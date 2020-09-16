https://ria.ru/20200916/domogatelstva-1577344943.html

Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии

Супермодель и актриса Эмили Ратаковски обвинила американского фотографа Джонатана Ледера в сексуальном насилии. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:24

2020-09-16T19:24

2020-09-16T19:30

эмили ратаковски

нью-йорк (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577340273_0:132:1080:740_1400x0_80_0_0_20d20345772f8b6c210aa5408da69ce7.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости</strong>. Супермодель и актриса <a href="https://ria.ru/person_emili-ratakovski/" target="_blank">Эмили Ратаковски</a> обвинила американского фотографа Джонатана Ледера в сексуальном насилии.Как рассказала манекенщица в эссе для <a href="https://nymag.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Magazine</a>, инцидент произошел в 2012 году, когда она участвовала в откровенной фотосессии для журнала Darius. Съемка проходила в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> у Ледера дома.Перед фотосессией мужчина угостил девушку красным вином, которое 20-летняя Ратаковски согласилась выпить, "желая казаться старше и мудрее". Она рассказала, что старалась понравиться Ледеру, потому что модели важно произвести хорошее впечатление на фотографа.Закончив съемку в нижнем белье, мужчина предложил девушке продолжить обнаженной. После фотосессии они продолжили разговаривать. По словам Ратаковски, тогда она поняла, что после нескольких бокалов вина "очень, очень пьяна".Ледер стал расспрашивать девушку про ее парней. Как написала модель, большая часть разговора "прошла как в тумане"."Я не помню никаких поцелуев, но отчетливо помню, как его пальцы вдруг оказались внутри меня", — говорится в статье.По ее словам, он был груб и причинил ей боль. Модель резко вырвала руку фотографа, после чего он встал и ушел на второй этаж. Ратаковски переночевала у него, а утром вернулась домой.В комментарии для <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a> представитель Ледера назвал эссе модели "тактикой запугивания" и заявил, что фотограф "полностью отрицает" обвинения.

https://ria.ru/20181015/1530604853.html

Mikhail Lavrentyev Пришла, разделась, сфотографировалась, напилась - а потом ее изнасиловали. :))) 37

11

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмили ратаковски, нью-йорк (город), сша, в мире