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Роструд помог вернуть долги по зарплатам сотням тысяч работников
Роструд с января по июль добился погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 5,8 миллиарда рублей, восстановлены права более чем 220 тысяч... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:13
2020-09-16T14:13
михаил иванков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструд</a> с января по июль добился погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 5,8 миллиарда рублей, восстановлены права более чем 220 тысяч работников, сообщает пресс-служба федеральной службы."В период с января по июль этого года Роструд добился погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 5,8 миллиарда рублей. В результате чего восстановлены права более чем 220 тысяч работников. По итогам контрольно-надзорных мероприятий более 500 материалов было направлено в органы прокуратуры и следствия в целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных в нарушении законодательства об оплате труда лиц", - говорится в сообщении.Руководитель Роструда <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Ivankov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Иванков</a> отметил, что ведомство получает обращения граждан, отслеживает сообщения в СМИ и интернете, взаимодействует с другими органами власти и на основании поступающей информации оперативно принимает меры."Принимаемые меры способствуют снижению задолженности по заработной плате. Так, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, на 1 сентября 2020 года суммарная задолженность по заработной плате составила 1,83 миллиарда рублей, что на 342 миллиона рублей меньше, чем месяцем назад. Объем задолженности на 1 сентября является наименьшим с 2018 года", - уточнили в пресс-службе.
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михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика

Роструд помог вернуть долги по зарплатам сотням тысяч работников

14:13 16.09.2020
126
© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Роструд с января по июль добился погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 5,8 миллиарда рублей, восстановлены права более чем 220 тысяч работников, сообщает пресс-служба федеральной службы.
"В период с января по июль этого года Роструд добился погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 5,8 миллиарда рублей. В результате чего восстановлены права более чем 220 тысяч работников. По итогам контрольно-надзорных мероприятий более 500 материалов было направлено в органы прокуратуры и следствия в целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных в нарушении законодательства об оплате труда лиц", - говорится в сообщении.
Руководитель Роструда Михаил Иванков отметил, что ведомство получает обращения граждан, отслеживает сообщения в СМИ и интернете, взаимодействует с другими органами власти и на основании поступающей информации оперативно принимает меры.
"Принимаемые меры способствуют снижению задолженности по заработной плате. Так, по данным Росстата, на 1 сентября 2020 года суммарная задолженность по заработной плате составила 1,83 миллиарда рублей, что на 342 миллиона рублей меньше, чем месяцем назад. Объем задолженности на 1 сентября является наименьшим с 2018 года", - уточнили в пресс-службе.
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
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Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии
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Михаил ИванковФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ОбществоЭкономика
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