https://ria.ru/20200916/dolgi-1577318897.html

Роструд помог вернуть долги по зарплатам сотням тысяч работников

Роструд с января по июль добился погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 5,8 миллиарда рублей, восстановлены права более чем 220 тысяч... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:13

2020-09-16T14:13

2020-09-16T14:13

михаил иванков

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструд</a> с января по июль добился погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 5,8 миллиарда рублей, восстановлены права более чем 220 тысяч работников, сообщает пресс-служба федеральной службы."В период с января по июль этого года Роструд добился погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 5,8 миллиарда рублей. В результате чего восстановлены права более чем 220 тысяч работников. По итогам контрольно-надзорных мероприятий более 500 материалов было направлено в органы прокуратуры и следствия в целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных в нарушении законодательства об оплате труда лиц", - говорится в сообщении.Руководитель Роструда <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Ivankov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Иванков</a> отметил, что ведомство получает обращения граждан, отслеживает сообщения в СМИ и интернете, взаимодействует с другими органами власти и на основании поступающей информации оперативно принимает меры."Принимаемые меры способствуют снижению задолженности по заработной плате. Так, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, на 1 сентября 2020 года суммарная задолженность по заработной плате составила 1,83 миллиарда рублей, что на 342 миллиона рублей меньше, чем месяцем назад. Объем задолженности на 1 сентября является наименьшим с 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200806/1575432931.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика