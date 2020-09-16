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СК объявил в розыск суррогатную мать по громкому делу о торговле детьми
Следственный комитет объявил в розыск суррогатную мать, обвиняемую по делу о торговле детьми, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:23
2020-09-16T11:23
игорь трунов
москва
украина
филиппины
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Следственный комитет объявил в розыск суррогатную мать, обвиняемую по делу о торговле детьми, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Igor_Trunov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Трунов</a>."Следствие объявило гражданку <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Ирину Когут в федеральный розыск", - сказал адвокат.Следствие считает, что по программе суррогатного материнства она родила трех детей и продала их заказчику с <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппин</a>.Резонансное расследование было начатого после смерти младенца в подмосковном поселке. Следствие выяснило, что детей рожали на продажу суррогатные матери, жившие в съемных квартирах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и области. В детские дома на время следствия отправлены 11 младенцев.По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
https://ria.ru/20200719/1574561111.html
москва
украина
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игорь трунов, москва, украина, филиппины, происшествия

СК объявил в розыск суррогатную мать по громкому делу о торговле детьми

11:23 16.09.2020
276
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следственный комитет объявил в розыск суррогатную мать, обвиняемую по делу о торговле детьми, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
"Следствие объявило гражданку Украины Ирину Когут в федеральный розыск", - сказал адвокат.
Следствие считает, что по программе суррогатного материнства она родила трех детей и продала их заказчику с Филиппин.
Резонансное расследование было начатого после смерти младенца в подмосковном поселке. Следствие выяснило, что детей рожали на продажу суррогатные матери, жившие в съемных квартирах в Москве и области. В детские дома на время следствия отправлены 11 младенцев.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
Константин Свитнев - РИА Новости, 1920, 19.07.2020
19 июля, 17:22
Адвокат рассказал об основном обвиняемом по делу о торговле детьми
901032
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Игорь ТруновМоскваУкраинаФилиппиныПроисшествия
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