https://ria.ru/20200916/dementsiya-1577264716.html

В трейлере "Отца" Энтони Хопкинс забывает свою дочь

В Сети появился трейлер фильма "Отец", главные роли в котором исполнили Энтони Хопкинс (отец) и Оливия Колман (дочь Анна). У героя Энтони Хопкинса прогрессирует РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T02:59

2020-09-16T02:59

2020-09-16T02:59

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энтони хопкинс

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. В Сети появился трейлер фильма "Отец", главные роли в котором исполнили Энтони Хопкинс (отец) и Оливия Колман (дочь Анна). У героя Энтони Хопкинса прогрессирует старческая деменция, и он начинает забывать дочь. По сюжету Анна собирается переехать из Лондона, где живет ее 80-летний отец, в Париж и пытается найти ему сиделку, но он отметает все предложенные варианты. Картина стала первой режиссерской работой писателя и драматурга Флориана Зеллера. В основе сценария его собственная пьеса "Отец", которую впервые поставили в парижском театре Hebertot в 2012 году.Ранее Зеллер <a href="https://ew.com/movies/the-father-trailer-olivia-colman-anthony-hopkins/" target="_blank">пояснял</a>, что идея фильма заключалась "не в том, чтобы рассказать о деменции со стороны, а в том, чтобы дать зрителям возможность почувствовать ее изнутри, как если бы они могли проникнуть в голову главного героя". Премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс" в феврале.

https://ria.ru/20200911/hopkins-1577035806.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, энтони хопкинс, лондон, париж