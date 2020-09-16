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https://ria.ru/20200916/dementsiya-1577264716.html
В трейлере "Отца" Энтони Хопкинс забывает свою дочь
В Сети появился трейлер фильма "Отец", главные роли в котором исполнили Энтони Хопкинс (отец) и Оливия Колман (дочь Анна). У героя Энтони Хопкинса прогрессирует РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T02:59
2020-09-16T02:59
культура
кино и сериалы
новости культуры
энтони хопкинс
лондон
париж
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. В Сети появился трейлер фильма "Отец", главные роли в котором исполнили Энтони Хопкинс (отец) и Оливия Колман (дочь Анна). У героя Энтони Хопкинса прогрессирует старческая деменция, и он начинает забывать дочь. По сюжету Анна собирается переехать из Лондона, где живет ее 80-летний отец, в Париж и пытается найти ему сиделку, но он отметает все предложенные варианты. Картина стала первой режиссерской работой писателя и драматурга Флориана Зеллера. В основе сценария его собственная пьеса "Отец", которую впервые поставили в парижском театре Hebertot в 2012 году.Ранее Зеллер <a href="https://ew.com/movies/the-father-trailer-olivia-colman-anthony-hopkins/" target="_blank">пояснял</a>, что идея фильма заключалась "не в том, чтобы рассказать о деменции со стороны, а в том, чтобы дать зрителям возможность почувствовать ее изнутри, как если бы они могли проникнуть в голову главного героя". Премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс" в феврале.
https://ria.ru/20200911/hopkins-1577035806.html
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кино и сериалы, новости культуры, энтони хопкинс, лондон, париж

В трейлере "Отца" Энтони Хопкинс забывает свою дочь

02:59 16.09.2020
284
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Отец", главные роли в котором исполнили Энтони Хопкинс (отец) и Оливия Колман (дочь Анна). У героя Энтони Хопкинса прогрессирует старческая деменция, и он начинает забывать дочь.
По сюжету Анна собирается переехать из Лондона, где живет ее 80-летний отец, в Париж и пытается найти ему сиделку, но он отметает все предложенные варианты.
Картина стала первой режиссерской работой писателя и драматурга Флориана Зеллера. В основе сценария его собственная пьеса "Отец", которую впервые поставили в парижском театре Hebertot в 2012 году.
Ранее Зеллер пояснял, что идея фильма заключалась "не в том, чтобы рассказать о деменции со стороны, а в том, чтобы дать зрителям возможность почувствовать ее изнутри, как если бы они могли проникнуть в голову главного героя".
Премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс" в феврале.
Британский и американский актер Энтони Хопкинс и британский музыкант, композитор и актер Джонни Флинн - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыЭнтони ХопкинсЛондонПариж
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