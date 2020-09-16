https://ria.ru/20200916/chuvashiya-1577310086.html

В Чувашии мужчине дали 13 лет колонии за насилие над пятилетней дочерью

Житель одной из деревень Чувашии осужден на 13 лет колонии строгого режима за надругательство над пятилетней дочерью и истязание троих детей, сообщает... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:19

2020-09-16T12:19

2020-09-16T12:19

следственный комитет россии (ск рф)

канашский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости.</strong> Житель одной из деревень Чувашии осужден на 13 лет колонии строгого режима за надругательство над пятилетней дочерью и истязание троих детей, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>.Следствием и Канашским районным судом установлено, что в мае 2019 года 22-летний житель деревни Чагаси <a href="http://ria.ru/location_Kanashskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Канашского района</a>, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, совершил действия сексуального характера в отношении своей пятилетней дочери. Кроме того, с мая 2019 года по январь 2020 года он систематически наносил побои своим детям в возрасте 5 лет, 3 лет и 1 года."Согласно заключению проведенной по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденного невменяемым не установлено", - говорится в сообщении регионального СУСК.Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней с использованием ее беспомощного состояния) и части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии)."Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - добавляет СУСК.В свою очередь прокуратура Чувашии сообщает, что после вступления приговора в законную силу будет рассмотрен вопрос о лишении осужденного родительских прав. "Ранее мать детей уже лишена родительских прав за систематическое неисполнение своих родительских обязанностей. В настоящее время малолетние дети находятся в лечебном учреждении, решается вопрос о передаче их родственникам", - сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20200707/1574029724.html

канашский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), канашский район, происшествия