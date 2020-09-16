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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/chekhiya-1577304713.html
В Чехии вновь зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
За последние сутки в Чехии снова прибавилось рекордное число больных коронавирусом - 1677 человек, что на 136 случаев больше предыдущего наивысшего показателя,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:45
2020-09-16T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
в мире
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<strong>ПРАГА, 16 сен - РИА Новости.</strong> За последние сутки в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> снова прибавилось рекордное число больных коронавирусом - 1677 человек, что на 136 случаев больше предыдущего наивысшего показателя, зафиксированного в субботу, сообщил в среду минздрав республики."Ежедневно в стране растет число тестируемых на коронавирус, это способствует и росту данных о заболевших. Если в течение августа за сутки тестировалось не более 10 тысяч человек, то в последние дни количество тестов возросло до 19 тысяч. Но одновременно с общим числом заболевших за последние две недели вдвое увеличилось количество госпитализированных и вчетверо - находящихся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В настоящее время в Чехии больны коронавирусом 15 807 человек, из которых 333 госпитализированы, в том числе 78 в тяжелом состоянии. Общее число переболевших коронавирусом за время пандемии составляет 38 896 человек, из них 22 613 вылечились, а 476 скончались. Проведено 1,086 миллиона тестов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, чехия, в мире

В Чехии вновь зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

10:45 16.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 16 сен - РИА Новости. За последние сутки в Чехии снова прибавилось рекордное число больных коронавирусом - 1677 человек, что на 136 случаев больше предыдущего наивысшего показателя, зафиксированного в субботу, сообщил в среду минздрав республики.
"Ежедневно в стране растет число тестируемых на коронавирус, это способствует и росту данных о заболевших. Если в течение августа за сутки тестировалось не более 10 тысяч человек, то в последние дни количество тестов возросло до 19 тысяч. Но одновременно с общим числом заболевших за последние две недели вдвое увеличилось количество госпитализированных и вчетверо - находящихся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Чехии больны коронавирусом 15 807 человек, из которых 333 госпитализированы, в том числе 78 в тяжелом состоянии. Общее число переболевших коронавирусом за время пандемии составляет 38 896 человек, из них 22 613 вылечились, а 476 скончались. Проведено 1,086 миллиона тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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