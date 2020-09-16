https://ria.ru/20200916/chekhiya-1577304713.html
В Чехии вновь зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
За последние сутки в Чехии снова прибавилось рекордное число больных коронавирусом - 1677 человек, что на 136 случаев больше предыдущего наивысшего показателя,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:45
2020-09-16T10:45
2020-09-16T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576724086_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_9e8149c829363b6311a4ae560f851c2d.jpg
<strong>ПРАГА, 16 сен - РИА Новости.</strong> За последние сутки в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> снова прибавилось рекордное число больных коронавирусом - 1677 человек, что на 136 случаев больше предыдущего наивысшего показателя, зафиксированного в субботу, сообщил в среду минздрав республики."Ежедневно в стране растет число тестируемых на коронавирус, это способствует и росту данных о заболевших. Если в течение августа за сутки тестировалось не более 10 тысяч человек, то в последние дни количество тестов возросло до 19 тысяч. Но одновременно с общим числом заболевших за последние две недели вдвое увеличилось количество госпитализированных и вчетверо - находящихся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В настоящее время в Чехии больны коронавирусом 15 807 человек, из которых 333 госпитализированы, в том числе 78 в тяжелом состоянии. Общее число переболевших коронавирусом за время пандемии составляет 38 896 человек, из них 22 613 вылечились, а 476 скончались. Проведено 1,086 миллиона тестов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200913/chekhiya-1577171119.html
чехия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576724086_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_84f0ac23cb3c158d86d54c15cbfc38bf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, чехия, в мире