https://ria.ru/20200916/chasovnya-1577338730.html

Епархия Калининграда надеется на извинения тех, кто помыл обувь в часовне

Калининградская епархия РПЦ надеется на то, что мужчины, помывшие обувь в источнике часовни, последуют примеру своего товарища и извинятся за свои действия,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:51

2020-09-16T17:51

2020-09-16T17:51

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

рамзан кадыров

калининград

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 16 сен - РИА Новости.</strong> Калининградская епархия РПЦ надеется на то, что мужчины, помывшие обувь в источнике часовни, последуют примеру своего товарища и извинятся за свои действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.Несколько дней назад молодые мужчины помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда, при этом они снимали происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями, которое выложил в соцсети "ВКонтакте"."Мы хотели бы, чтобы и остальные участники присоединились к извинениям, и надеемся, что они впредь будут уважительно относиться к культурным, религиозным и историческим ценностям, потому что такое поведение недопустимо", - сказали в епархии.По словам собеседника агентства, правоохранительные органы проводят соответствующие процессуальные действия.В ряде СМИ и блогосфере мужчин назвали чеченцами. В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что инициировал проверку и выяснил, что мужчины, которые мыли ботинки в часовне в Калининграде и снимали это на видео, чеченцами не являются. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что это событие не может оставить равнодушным никого из верующих, и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента.

https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577306919.html

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калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, рамзан кадыров, калининград