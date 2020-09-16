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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200916/chasovnya-1577338730.html
Епархия Калининграда надеется на извинения тех, кто помыл обувь в часовне
Калининградская епархия РПЦ надеется на то, что мужчины, помывшие обувь в источнике часовни, последуют примеру своего товарища и извинятся за свои действия,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:51
2020-09-16T17:51
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
рамзан кадыров
калининград
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 16 сен - РИА Новости.</strong> Калининградская епархия РПЦ надеется на то, что мужчины, помывшие обувь в источнике часовни, последуют примеру своего товарища и извинятся за свои действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.Несколько дней назад молодые мужчины помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда, при этом они снимали происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями, которое выложил в соцсети "ВКонтакте"."Мы хотели бы, чтобы и остальные участники присоединились к извинениям, и надеемся, что они впредь будут уважительно относиться к культурным, религиозным и историческим ценностям, потому что такое поведение недопустимо", - сказали в епархии.По словам собеседника агентства, правоохранительные органы проводят соответствующие процессуальные действия.В ряде СМИ и блогосфере мужчин назвали чеченцами. В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что инициировал проверку и выяснил, что мужчины, которые мыли ботинки в часовне в Калининграде и снимали это на видео, чеченцами не являются. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что это событие не может оставить равнодушным никого из верующих, и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента.
https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577306919.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, рамзан кадыров, калининград

Епархия Калининграда надеется на извинения тех, кто помыл обувь в часовне

17:51 16.09.2020
1672
© РИА Новости / Михаил ГоленковКафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 16 сен - РИА Новости. Калининградская епархия РПЦ надеется на то, что мужчины, помывшие обувь в источнике часовни, последуют примеру своего товарища и извинятся за свои действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.
Несколько дней назад молодые мужчины помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда, при этом они снимали происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями, которое выложил в соцсети "ВКонтакте".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 11:29Религия и мировоззрение
Кадыров не признал чеченцами помывших обувь в источнике при храме
"Мы хотели бы, чтобы и остальные участники присоединились к извинениям, и надеемся, что они впредь будут уважительно относиться к культурным, религиозным и историческим ценностям, потому что такое поведение недопустимо", - сказали в епархии.
По словам собеседника агентства, правоохранительные органы проводят соответствующие процессуальные действия.
В ряде СМИ и блогосфере мужчин назвали чеченцами. В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что инициировал проверку и выяснил, что мужчины, которые мыли ботинки в часовне в Калининграде и снимали это на видео, чеченцами не являются. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что это событие не может оставить равнодушным никого из верующих, и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРамзан КадыровКалининград
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