https://ria.ru/20200916/brukhunova-1577313458.html

Молодая жена Петросяна впервые опубликовала совместный снимок с артистом

Татьяна Брухунова поздравила Евгения Петросяна с 75-летием, опубликовав их совместный снимок в своем Instagram. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:15

2020-09-16T13:15

2020-09-16T13:15

татьяна брухунова

шоу-бизнес

евгений петросян

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Брухунова</a> поздравила <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> с 75-летием, опубликовав их совместный снимок в своем Instagram. "С Днем рождения, Волшебник!" — поздравила сатирика молодая супруга. На снимке девушка сидит на траве, а Петросян стоит позади, держа ее за плечи. Подписчики Брухуновой обрадовались первой совместной фотографии пары. "Наконец-то. Любите друг друга не смотря ни на что!" — написала irma.ilinova."Какие красивые и атмосферные!" — поразилась s4et4ik."Как здорово вы смотритесь вместе! Будьте счастливы и здоровы! Удачи вам!" — добавила ludmilaalekseeva180.Ранее артист в Instagram впервые опубликовал фотографию <a href="https://ria.ru/20200916/petrosyan-1577308187.html" target="_blank">второго ребенка</a>. "А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!" — написал Петросян.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/obschestvo-1577302524.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна брухунова, шоу-бизнес, евгений петросян