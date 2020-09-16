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Молодая жена Петросяна впервые опубликовала совместный снимок с артистом
Татьяна Брухунова поздравила Евгения Петросяна с 75-летием, опубликовав их совместный снимок в своем Instagram. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:15
2020-09-16T13:15
татьяна брухунова
шоу-бизнес
евгений петросян
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Брухунова</a> поздравила <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> с 75-летием, опубликовав их совместный снимок в своем Instagram. "С Днем рождения, Волшебник!" — поздравила сатирика молодая супруга. На снимке девушка сидит на траве, а Петросян стоит позади, держа ее за плечи. Подписчики Брухуновой обрадовались первой совместной фотографии пары. "Наконец-то. Любите друг друга не смотря ни на что!" — написала irma.ilinova."Какие красивые и атмосферные!" — поразилась s4et4ik."Как здорово вы смотритесь вместе! Будьте счастливы и здоровы! Удачи вам!" — добавила ludmilaalekseeva180.Ранее артист в Instagram впервые опубликовал фотографию <a href="https://ria.ru/20200916/petrosyan-1577308187.html" target="_blank">второго ребенка</a>. "А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!" — написал Петросян.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/obschestvo-1577302524.html
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татьяна брухунова, шоу-бизнес, евгений петросян

Молодая жена Петросяна впервые опубликовала совместный снимок с артистом

13:15 16.09.2020
10257
© аккаунт Татьяны Брухуновой в FacebookТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© аккаунт Татьяны Брухуновой в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Татьяна Брухунова поздравила Евгения Петросяна с 75-летием, опубликовав их совместный снимок в своем Instagram.
"С Днем рождения, Волшебник!" — поздравила сатирика молодая супруга. На снимке девушка сидит на траве, а Петросян стоит позади, держа ее за плечи.
Подписчики Брухуновой обрадовались первой совместной фотографии пары.
"Наконец-то. Любите друг друга не смотря ни на что!" — написала irma.ilinova.
"Какие красивые и атмосферные!" — поразилась s4et4ik.
"Как здорово вы смотритесь вместе! Будьте счастливы и здоровы! Удачи вам!" — добавила ludmilaalekseeva180.
Ранее артист в Instagram впервые опубликовал фотографию второго ребенка. "А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!" — написал Петросян.
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 10:23
А вот и он! Петросян впервые показал сына Вагана
311019
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Татьяна БрухуноваШоу-бизнесЕвгений Петросян
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