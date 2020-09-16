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https://ria.ru/20200916/breyvik-1577316133.html
Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО
Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, попросил об... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:50
2020-09-16T14:41
андерс брейвик
норвегия
в мире
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<strong>МУРМАНСК, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщила газета <a href="https://www.vg.no/" target="_blank">VG</a> со ссылкой на адвоката заключенного.Отмечается, что Брейвик планирует подать новый иск против государства из-за нарушения его прав.Как пояснил адвокат Ойстен Стуррвик, Брейвик провел в тюрьме более восьми лет из 21 года, на которые осужден, и теперь теоретически вправе подать такое прошение. Защитник добавил, что прошение подписано двумя именами — Андерс Беринг Брейвик и Фритьоф Хансен — это имя, которое Брейвик взял себе уже в тюрьме. Как отметил адвокат, Брейвика продолжают содержать в одиночной камере, что арестант считает нарушением прав человека.В 2015 году Брейвик уже подавал иск против государства, заявляя о нарушении прав, иск удовлетворили частично в окружном суде, однако апелляционный суд решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски осужденного.Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях столицы на острове <a href="http://ria.ru/location_Utya/" target="_blank" data-auto="true">Утёйя</a>. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения. Сразу после задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он не раз говорил, что сделал это в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.
https://ria.ru/20170629/1497533977.html
Пусть пол сменит. Тогда наверняка отпустят, да еще и извинятся.
34
А пусть отпускают. Интересно как народ на это отреагирует. Убил 77 человек и на свободе.... Да уж
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норвегия
РИА Новости
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андерс брейвик, норвегия, в мире

Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО

13:50 16.09.2020 (обновлено: 14:41 16.09.2020)
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© AP Photo / Aftenposten/ Jon-Are Berg-JacobsenАндерс Брейвик
Андерс Брейвик - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Aftenposten/ Jon-Are Berg-Jacobsen
Андерс Брейвик. Архивное фото
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МУРМАНСК, 16 сен — РИА Новости. Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщила газета VG со ссылкой на адвоката заключенного.
Отмечается, что Брейвик планирует подать новый иск против государства из-за нарушения его прав.
Террорист Андерс Брейвик. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.06.2017
29 июня 2017, 15:55
Брейвик пожаловался, что страдает в одиночном заключении
Как пояснил адвокат Ойстен Стуррвик, Брейвик провел в тюрьме более восьми лет из 21 года, на которые осужден, и теперь теоретически вправе подать такое прошение. Защитник добавил, что прошение подписано двумя именами — Андерс Беринг Брейвик и Фритьоф Хансен — это имя, которое Брейвик взял себе уже в тюрьме. Как отметил адвокат, Брейвика продолжают содержать в одиночной камере, что арестант считает нарушением прав человека.
В 2015 году Брейвик уже подавал иск против государства, заявляя о нарушении прав, иск удовлетворили частично в окружном суде, однако апелляционный суд решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски осужденного.
Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях столицы на острове Утёйя. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения. Сразу после задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он не раз говорил, что сделал это в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.
35741423783
Обсудить 12
Андерс БрейвикНорвегияВ мире
Популярные комментарии
Пусть пол сменит. Тогда наверняка отпустят, да еще и извинятся.
16 сентября, 14:12
KK700
4250212
А пусть отпускают. Интересно как народ на это отреагирует. Убил 77 человек и на свободе.... Да уж
16 сентября, 14:02
Валар ДахаэрисВалар Дахаэрис
900110
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