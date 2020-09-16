https://ria.ru/20200916/breyvik-1577316133.html

Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО

Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, попросил об... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:50

2020-09-16T13:50

2020-09-16T14:41

андерс брейвик

норвегия

в мире

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<strong>МУРМАНСК, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщила газета <a href="https://www.vg.no/" target="_blank">VG</a> со ссылкой на адвоката заключенного.Отмечается, что Брейвик планирует подать новый иск против государства из-за нарушения его прав.Как пояснил адвокат Ойстен Стуррвик, Брейвик провел в тюрьме более восьми лет из 21 года, на которые осужден, и теперь теоретически вправе подать такое прошение. Защитник добавил, что прошение подписано двумя именами — Андерс Беринг Брейвик и Фритьоф Хансен — это имя, которое Брейвик взял себе уже в тюрьме. Как отметил адвокат, Брейвика продолжают содержать в одиночной камере, что арестант считает нарушением прав человека.В 2015 году Брейвик уже подавал иск против государства, заявляя о нарушении прав, иск удовлетворили частично в окружном суде, однако апелляционный суд решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски осужденного.Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях столицы на острове <a href="http://ria.ru/location_Utya/" target="_blank" data-auto="true">Утёйя</a>. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения. Сразу после задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он не раз говорил, что сделал это в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.

https://ria.ru/20170629/1497533977.html

K700 Пусть пол сменит. Тогда наверняка отпустят, да еще и извинятся. 34

Валар Дахаэрис А пусть отпускают. Интересно как народ на это отреагирует. Убил 77 человек и на свободе.... Да уж 11

12

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андерс брейвик, норвегия, в мире