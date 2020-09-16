https://ria.ru/20200916/brest-1577304874.html

В Бресте задержали мужчин с листовками с данными милиционера и судьи

Двое мужчин, распространявших листовки с личными данными милиционера и судьи, задержаны в Бресте, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:49

2020-09-16T10:49

2020-09-16T11:04

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

брест

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Двое мужчин, распространявших листовки с личными данными милиционера и судьи, задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a>, сообщила в среду пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Поздним вечером 13 августа сотрудники Ленинского РОВД Бреста с поличным задержали двух жителей областного центра, которые расклеивали листовки, порочащие честь и достоинство сотрудника милиции и судьи. Насмотревшись интернет-источников, один из "напарников", 32-летний неработающий брестчанин, за собственные средства в полиграфстудии изготовил 100 листовок. Текст он позаимствовал в одном из Telegram-каналов", - говорится в сообщении пресс-службы.При этом в МВД отметили, что во время беседы с правоохранителями задержанные даже не смогли вспомнить данные тех людей, которые были указаны в листовках. В ведомстве также обратили внимание, что инициатор акции не в первый раз нарушает закон, он уже 13 раз привлекался за нарушение административного законодательства, в том числе за хулиганство, распитие спиртных напитков и грубое нарушение ПДД.Как сообщили в пресс-службе, оба мужчины признали свою вину и полностью раскаялись в содеянном, они помещены в изолятор временного содержания. В отношении каждого составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200916/minsk-1577300738.html

https://ria.ru/20200915/minsk-1577250808.html

gal.1957 "...32-летний неработающий брестчанин, за собственные средства в полиграфстудии изготовил..." - главное выяснить источник финансирования 47

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, брест, в мире