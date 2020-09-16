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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/brest-1577304874.html
В Бресте задержали мужчин с листовками с данными милиционера и судьи
Двое мужчин, распространявших листовки с личными данными милиционера и судьи, задержаны в Бресте, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:49
2020-09-16T11:04
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
брест
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Двое мужчин, распространявших листовки с личными данными милиционера и судьи, задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a>, сообщила в среду пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Поздним вечером 13 августа сотрудники Ленинского РОВД Бреста с поличным задержали двух жителей областного центра, которые расклеивали листовки, порочащие честь и достоинство сотрудника милиции и судьи. Насмотревшись интернет-источников, один из "напарников", 32-летний неработающий брестчанин, за собственные средства в полиграфстудии изготовил 100 листовок. Текст он позаимствовал в одном из Telegram-каналов", - говорится в сообщении пресс-службы.При этом в МВД отметили, что во время беседы с правоохранителями задержанные даже не смогли вспомнить данные тех людей, которые были указаны в листовках. В ведомстве также обратили внимание, что инициатор акции не в первый раз нарушает закон, он уже 13 раз привлекался за нарушение административного законодательства, в том числе за хулиганство, распитие спиртных напитков и грубое нарушение ПДД.Как сообщили в пресс-службе, оба мужчины признали свою вину и полностью раскаялись в содеянном, они помещены в изолятор временного содержания. В отношении каждого составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/minsk-1577300738.html
https://ria.ru/20200915/minsk-1577250808.html
"...32-летний неработающий брестчанин, за собственные средства в полиграфстудии изготовил..." - главное выяснить источник финансирования
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белоруссия
брест
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, брест, в мире

В Бресте задержали мужчин с листовками с данными милиционера и судьи

10:49 16.09.2020 (обновлено: 11:04 16.09.2020)
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© Sputnik / Светлана ЯценюкАкция протеста в Бресте
Акция протеста в Бресте - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Sputnik / Светлана Яценюк
Акция протеста в Бресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Двое мужчин, распространявших листовки с личными данными милиционера и судьи, задержаны в Бресте, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
"Поздним вечером 13 августа сотрудники Ленинского РОВД Бреста с поличным задержали двух жителей областного центра, которые расклеивали листовки, порочащие честь и достоинство сотрудника милиции и судьи. Насмотревшись интернет-источников, один из "напарников", 32-летний неработающий брестчанин, за собственные средства в полиграфстудии изготовил 100 листовок. Текст он позаимствовал в одном из Telegram-каналов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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При этом в МВД отметили, что во время беседы с правоохранителями задержанные даже не смогли вспомнить данные тех людей, которые были указаны в листовках. В ведомстве также обратили внимание, что инициатор акции не в первый раз нарушает закон, он уже 13 раз привлекался за нарушение административного законодательства, в том числе за хулиганство, распитие спиртных напитков и грубое нарушение ПДД.
Как сообщили в пресс-службе, оба мужчины признали свою вину и полностью раскаялись в содеянном, они помещены в изолятор временного содержания. В отношении каждого составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
"...32-летний неработающий брестчанин, за собственные средства в полиграфстудии изготовил..." - главное выяснить источник финансирования
16 сентября, 11:09
ggal.1957
1300001
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