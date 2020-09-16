https://ria.ru/20200916/bombardirovschik-1577324568.html
Два российских Ту-22М3 совершили полет над Черным морем
Два бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами Черного моря, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщает РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:27
2020-09-16T15:27
2020-09-16T15:28
ту-22м3
черное море
воздушно-космические силы россии
безопасность
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Два бомбардировщика <a href="http://ria.ru/product_Tu-22/" target="_blank" data-auto="true">Ту-22</a>м3 ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщает Минобороны."Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали Су-27 ВКС России, а также истребители иностранных государств."Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572734247.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ту-22м3, черное море, воздушно-космические силы россии, безопасность
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Два бомбардировщика Ту-22
м3 ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами Черного моря
, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщает Минобороны.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали Су-27 ВКС России, а также истребители иностранных государств.
"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.