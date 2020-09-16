https://ria.ru/20200916/bombardirovschik-1577324568.html

Два российских Ту-22М3 совершили полет над Черным морем

Два бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами Черного моря, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщает РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:27

2020-09-16T15:27

2020-09-16T15:28

ту-22м3

черное море

воздушно-космические силы россии

безопасность

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Два бомбардировщика <a href="http://ria.ru/product_Tu-22/" target="_blank" data-auto="true">Ту-22</a>м3 ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщает Минобороны."Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали Су-27 ВКС России, а также истребители иностранных государств."Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572734247.html

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черное море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-22м3, черное море, воздушно-космические силы россии, безопасность