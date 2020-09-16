Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/bombardirovschik-1577324568.html
Два российских Ту-22М3 совершили полет над Черным морем
Два бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами Черного моря, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщает РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:27
2020-09-16T15:28
ту-22м3
черное море
воздушно-космические силы россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574800545_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_83259f5702dfb9200a3d2a2cc138df77.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Два бомбардировщика <a href="http://ria.ru/product_Tu-22/" target="_blank" data-auto="true">Ту-22</a>м3 ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщает Минобороны."Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали Су-27 ВКС России, а также истребители иностранных государств."Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572734247.html
1
черное море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574800545_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9f0a61f7290e21a23791cde7ffc0708f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ту-22м3, черное море, воздушно-космические силы россии, безопасность

Два российских Ту-22М3 совершили полет над Черным морем

15:27 16.09.2020 (обновлено: 15:28 16.09.2020)
1744
© РИА Новости / Фотохост-агентствоДальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Два бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами Черного моря, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщает Минобороны.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали Су-27 ВКС России, а также истребители иностранных государств.
"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Стратегический ракетоносец ВКС России Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 11:37
Ненужная кампания. Истребители F-22 сопроводили Ту-95МС у границы России
6530102
Обсудить 1
Ту-22М3Черное мореВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
Рекомендуем
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме
"Пугающее открытие": социологи исследовали знания американцев о Холокосте
Здание правительства РФ
Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский рассказал, как ему вырезали аппендицит "просто так"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко напомнил о провале "цветных революций" в 2006 и 2010 годах
Вильнюс
Минпромторг предложил ликвидировать торгпредства на Украине и в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Украину форпостом провокаций в Белоруссии
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что на суверенитет Белоруссии покушались соседи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о тактике организаторов протестов в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп
МИД Сирии ответил на слова Трампа о намерении ликвидировать Асада
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Глава Минэкономразвития оценил ситуацию на рынке труда
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе
Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что время баррикад и митингов в Белоруссии завершилось
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым фургона попросил отменить приговор
Люди гуляют в центре Москвы
Саркози назвал Москву одним из самых современных городов в Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
00:00Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова
23:43Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Лента новостейМолния