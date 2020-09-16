В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
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Беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Фонд перспективных исследований провел первый демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата "Дань-М", укомплектованного отечественным двигателем МГТД-125Э, основные детали которого изготовлены методом 3D-печати, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда.
"Полет "Дань-М" со взлетной массой 370 килограммов с двигателем МГТД-125Э выполнен согласно утвержденному полетному заданию. Продолжительность полета составила 19 минут, летательный аппарат достиг максимальной скорости в 676 километров в час на высоте более 2 тысяч метров", - сказали в пресс-службе.
Испытания прошли в Астраханской области.
Как пояснили в пресс-службе, детали камеры сгорания, соплового аппарата, реактивного сопла и входной части изготовлены аддитивным способом из отечественных металлопорошковых высокожаропрочных композиций алюминиевых, никелевых и кобальтовых сплавов разработки Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов.
"Ряд разработанных сплавов по прочностным характеристикам превосходит зарубежные аналоги более чем на 20%. Время изготовления основных элементов двигателей благодаря новой технологии удалось сократить до 20 раз при двукратном снижении стоимости организации производства", - отметили в пресс-службе.
Двигатель разработан в рамках проекта "Тантал". Это не единственный, но самый мощный двигатель этого проекта. В семейство вошли двигатели тягой 10, 20, 125 и 150 килограмм-сил. Проект стартовал в ноябре 2015 года.