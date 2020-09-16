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В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
Фонд перспективных исследований провел первый демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата "Дань-М", укомплектованного отечественным... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T03:09
2020-09-16T03:09
россия
фонд перспективных исследований
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Fond_perspektivnykh_issledovanijj_2/" target="_blank" data-auto="true">Фонд перспективных исследований</a> провел первый демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата "Дань-М", укомплектованного отечественным двигателем МГТД-125Э, основные детали которого изготовлены методом 3D-печати, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда.Испытания прошли в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>.Как пояснили в пресс-службе, детали камеры сгорания, соплового аппарата, реактивного сопла и входной части изготовлены аддитивным способом из отечественных металлопорошковых высокожаропрочных композиций алюминиевых, никелевых и кобальтовых сплавов разработки Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов."Ряд разработанных сплавов по прочностным характеристикам превосходит зарубежные аналоги более чем на 20%. Время изготовления основных элементов двигателей благодаря новой технологии удалось сократить до 20 раз при двукратном снижении стоимости организации производства", - отметили в пресс-службе.Двигатель разработан в рамках проекта "Тантал". Это не единственный, но самый мощный двигатель этого проекта. В семейство вошли двигатели тягой 10, 20, 125 и 150 килограмм-сил. Проект стартовал в ноябре 2015 года.
https://ria.ru/20200824/armiya-1576227147.html
https://ria.ru/20200823/bespilotnik-1576192955.html
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россия, фонд перспективных исследований, экономика

В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем

03:09 16.09.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Фонд перспективных исследований провел первый демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата "Дань-М", укомплектованного отечественным двигателем МГТД-125Э, основные детали которого изготовлены методом 3D-печати, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда.
"Полет "Дань-М" со взлетной массой 370 килограммов с двигателем МГТД-125Э выполнен согласно утвержденному полетному заданию. Продолжительность полета составила 19 минут, летательный аппарат достиг максимальной скорости в 676 километров в час на высоте более 2 тысяч метров", - сказали в пресс-службе.
Испытания прошли в Астраханской области.
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Как пояснили в пресс-службе, детали камеры сгорания, соплового аппарата, реактивного сопла и входной части изготовлены аддитивным способом из отечественных металлопорошковых высокожаропрочных композиций алюминиевых, никелевых и кобальтовых сплавов разработки Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов.
"Ряд разработанных сплавов по прочностным характеристикам превосходит зарубежные аналоги более чем на 20%. Время изготовления основных элементов двигателей благодаря новой технологии удалось сократить до 20 раз при двукратном снижении стоимости организации производства", - отметили в пресс-службе.
Двигатель разработан в рамках проекта "Тантал". Это не единственный, но самый мощный двигатель этого проекта. В семейство вошли двигатели тягой 10, 20, 125 и 150 килограмм-сил. Проект стартовал в ноябре 2015 года.
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10734006
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