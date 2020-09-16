https://ria.ru/20200916/bespilotnik-1577293918.html

В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем

Фонд перспективных исследований провел первый демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата "Дань-М", укомплектованного отечественным... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T03:09

2020-09-16T03:09

2020-09-16T03:09

россия

фонд перспективных исследований

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Fond_perspektivnykh_issledovanijj_2/" target="_blank" data-auto="true">Фонд перспективных исследований</a> провел первый демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата "Дань-М", укомплектованного отечественным двигателем МГТД-125Э, основные детали которого изготовлены методом 3D-печати, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда.Испытания прошли в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>.Как пояснили в пресс-службе, детали камеры сгорания, соплового аппарата, реактивного сопла и входной части изготовлены аддитивным способом из отечественных металлопорошковых высокожаропрочных композиций алюминиевых, никелевых и кобальтовых сплавов разработки Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов."Ряд разработанных сплавов по прочностным характеристикам превосходит зарубежные аналоги более чем на 20%. Время изготовления основных элементов двигателей благодаря новой технологии удалось сократить до 20 раз при двукратном снижении стоимости организации производства", - отметили в пресс-службе.Двигатель разработан в рамках проекта "Тантал". Это не единственный, но самый мощный двигатель этого проекта. В семейство вошли двигатели тягой 10, 20, 125 и 150 килограмм-сил. Проект стартовал в ноябре 2015 года.

https://ria.ru/20200824/armiya-1576227147.html

https://ria.ru/20200823/bespilotnik-1576192955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд перспективных исследований, экономика