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https://ria.ru/20200916/belaes-1577326427.html
Лукашенко анонсировал запуск Белорусской АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о запуске БелАЭС 7 ноября, сообщил в среду близкий к пресс-службе белорусского лидера telegram-канал "Пул... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:45
2020-09-16T15:58
белоруссия
новости - ядерные технологии
белорусская аэс
александр лукашенко
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил о запуске БелАЭС 7 ноября, сообщил в среду близкий к пресс-службе белорусского лидера telegram-канал "<a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пул Первого</a>"."Стала известна дата запуска <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a>. Лукашенко объявил об этом на встрече с политическим активом. По доброй традиции объект откроют 7 ноября", - говорится в сообщении.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. По данным минэнерго республики, первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать к ноябрю. Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20200915/belaes-1577264261.html
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белоруссия, новости - ядерные технологии, белорусская аэс, александр лукашенко, в мире

Лукашенко анонсировал запуск Белорусской АЭС

15:45 16.09.2020 (обновлено: 15:58 16.09.2020)
1889
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о запуске БелАЭС 7 ноября, сообщил в среду близкий к пресс-службе белорусского лидера telegram-канал "Пул Первого".
"Стала известна дата запуска Белорусской АЭС. Лукашенко объявил об этом на встрече с политическим активом. По доброй традиции объект откроют 7 ноября", - говорится в сообщении.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. По данным минэнерго республики, первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать к ноябрю. Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 запланирован на 2022 год.
Строительство Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 14:01
В Минэнерго Белоруссии ответили на сообщения о "банкротстве" БелАЭС
10723115
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БелоруссияНовости - Ядерные технологииБелорусская АЭСАлександр ЛукашенкоВ мире
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