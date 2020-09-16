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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20200916/beg-1577304959.html
"Правда тела". От первого километра до марафона: с чего начать бегать
"Начну бегать с завтрашнего дня" — первое, что приходит в голову при мысли о том, что пора сбросить несколько лишних килограммов. Но обязательно ли бегать, чтобы похудеть? А если бегать, то только на длинные дистанции (кстати, это сколько)? Разбираемся, что нужно новичку, чтобы начать бегать, и когда можно пробовать себя в массовых забегах.
2020-09-16T12:00
2020-09-16T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". От первого километра до марафона: с чего начать бегать
"Начну бегать с завтрашнего дня" — первое, что приходит в голову при мысли о том, что пора сбросить несколько лишних килограммов. Но обязательно ли бегать, чтобы похудеть? А если бегать, то только на длинные дистанции (кстати, это сколько)? Разбираемся, что нужно новичку, чтобы начать бегать, и когда можно пробовать себя в массовых забегах.
Можно ли тренироваться без пульсометра, суперпрочных кроссовок последней модели и специальных беговых носков? Стыдно или нормально переходить на шаг? Бег не испортит фигуру? Как контролировать нагрузку и собственное рвение, чтобы не случилось "передозировка" бегом? В чём идея массовых забегов, и кто может на них заявиться?Основатель <a href="https://runc.run/" target="_blank">Бегового сообщества</a> и директор "Московского марафона" Дмитрий Тарасов рассказывает про сотрудников, с которыми он вместе стоит в планке и супругу, которая выходит с ним на пробежки.<strong>02:30</strong> Почему не нужно пытаться худеть бегом<strong>03:30</strong> "Чтобы мне было легко, я взял с собой жену": как начал бегать директор Московского марафона, и при чем тут планка<strong>09:00</strong> Сколько времени проходит от первых двух километров до марафона<strong>10:40</strong> Общефизические, специальные беговые, интервальные. Из чего состоит тренировочный процесс, и нужен ли тренер<strong>11:30</strong> Кроссовки, система тренировок, пульсометр — про главные ошибки<strong>14:10</strong> Чтобы можно было разговаривать: с каким пульсом нужно бежать<strong>15:30</strong> "Самый большой мотиватор для мужчин — это женщины, бегущие впереди нас". Про женскую фигуру<strong>17:20</strong> Бег — это дорого? Нужна спецподготовка? Ставить технику бега? Аргументы против<strong>26:30</strong> Вопросы от слушателей. Когда будет старт на Красной площади? Что делать с достиженчеством на массовых забегах?Подкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Ксения ДраницинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

"Правда тела". От первого километра до марафона: с чего начать бегать

12:00 16.09.2020
747
Правда тела
"Правда тела". От первого километра до марафона: с чего начать бегать
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"Начну бегать с завтрашнего дня" — первое, что приходит в голову при мысли о том, что пора сбросить несколько лишних килограммов. Но обязательно ли бегать, чтобы похудеть? А если бегать, то только на длинные дистанции (кстати, это сколько)? Разбираемся, что нужно новичку, чтобы начать бегать, и когда можно пробовать себя в массовых забегах.
Можно ли тренироваться без пульсометра, суперпрочных кроссовок последней модели и специальных беговых носков? Стыдно или нормально переходить на шаг? Бег не испортит фигуру? Как контролировать нагрузку и собственное рвение, чтобы не случилось "передозировка" бегом? В чём идея массовых забегов, и кто может на них заявиться?
Основатель Бегового сообщества и директор "Московского марафона" Дмитрий Тарасов рассказывает про сотрудников, с которыми он вместе стоит в планке и супругу, которая выходит с ним на пробежки.
02:30 Почему не нужно пытаться худеть бегом
03:30 "Чтобы мне было легко, я взял с собой жену": как начал бегать директор Московского марафона, и при чем тут планка
09:00 Сколько времени проходит от первых двух километров до марафона
10:40 Общефизические, специальные беговые, интервальные. Из чего состоит тренировочный процесс, и нужен ли тренер
11:30 Кроссовки, система тренировок, пульсометр — про главные ошибки
14:10 Чтобы можно было разговаривать: с каким пульсом нужно бежать
15:30 "Самый большой мотиватор для мужчин — это женщины, бегущие впереди нас". Про женскую фигуру
17:20 Бег — это дорого? Нужна спецподготовка? Ставить технику бега? Аргументы против
26:30 Вопросы от слушателей. Когда будет старт на Красной площади? Что делать с достиженчеством на массовых забегах?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Ксения Драницина
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Правда телаПодкаст
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