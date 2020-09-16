Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577297095.html
Бастрыкин рассказал о работе с делами по реабилитации нацизма
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул важность создания отдельного подразделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:17
2020-09-16T11:10
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40841/30/408413038_0:182:2898:1812_1400x0_80_0_0_694d5ea0209e6e6a0f5321b112246545.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Глава Следственного комитета <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/">Александр Бастрыкин</a></u> подчеркнул важность создания отдельного подразделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.Такая структура скоро появится в СК. Следователи будут устанавливать виновных в совершении преступлений в годы войны и попытаются предотвратить "искажение исторических фактов". "Опять же международный характер отдельно расследуемых фактов тоже требует концентрации навыков и знаний. Тем более, что актуальность этой проблематики, как это ни печально, имеет прогрессирующую тенденцию", — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.Глава ведомства отметил, что специфика расследования таких дел вынуждает не просто констатировать факт несоответствия высказывания историческим событиям, а установить мотив и целенаправленность противоправных действий. Кроме того, также важно представить объективную сторону состава преступления, которая в данном случае может выражаться в распространении ложных сведений о деятельности <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/natsizm-1577295514.html
https://ria.ru/20200916/natsizm-1577293954.html
4
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40841/30/408413038_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_419b33d328a2208e028c3ef26791cfbd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ссср, общество

Бастрыкин рассказал о работе с делами по реабилитации нацизма

08:17 16.09.2020 (обновлено: 11:10 16.09.2020)
578
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСледственный комитет РФ
Следственный комитет РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Следственный комитет РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул важность создания отдельного подразделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.
Такая структура скоро появится в СК. Следователи будут устанавливать виновных в совершении преступлений в годы войны и попытаются предотвратить "искажение исторических фактов".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 07:46
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о реабилитации нацизма
"Опять же международный характер отдельно расследуемых фактов тоже требует концентрации навыков и знаний. Тем более, что актуальность этой проблематики, как это ни печально, имеет прогрессирующую тенденцию", — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Глава ведомства отметил, что специфика расследования таких дел вынуждает не просто констатировать факт несоответствия высказывания историческим событиям, а установить мотив и целенаправленность противоправных действий. Кроме того, также важно представить объективную сторону состава преступления, которая в данном случае может выражаться в распространении ложных сведений о деятельности СССР.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 03:11
СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
1301006
Обсудить 4
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСССРОбщество
Рекомендуем
Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
На украинского комика напала толпа из-за шутки о семье
Квартира
Спасатели рассказали, как общаться с запершимся в квартире ребенком
Американские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Брэд Питт с Дженнифер Энистон воссоединились на экране
Британская королева Елизавета II
В Барбадосе решили оставить Елизавету II в "колониальном прошлом"
Страница ВКонтакте на экране ноутбука
Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что до получения вакцины от коронавируса остались "недели"
Ёсихидэ Суга
Японский ученый спрогнозировал политику страны после смены премьера
Кадр из сериала Хранители (HBO)
Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Участники испытаний вакцины "Спутник V" получат ее натощак
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о реабилитации нацизма
Есихидэ Суга
В Японии прокомментировали приход нового премьер-министра
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации
Международная космическая станция
Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
Здание Государственной думы РФ
Комитет Госдумы по труду поддержал проект об отраслевых системах зарплат
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян впервые показал ребенка от молодой помощницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
00:00Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова
23:43Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Лента новостейМолния