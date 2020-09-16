https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577297095.html
Бастрыкин рассказал о работе с делами по реабилитации нацизма
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул важность создания отдельного подразделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:17
2020-09-16T08:17
2020-09-16T11:10
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Глава Следственного комитета <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/">Александр Бастрыкин</a></u> подчеркнул важность создания отдельного подразделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.Такая структура скоро появится в СК. Следователи будут устанавливать виновных в совершении преступлений в годы войны и попытаются предотвратить "искажение исторических фактов". "Опять же международный характер отдельно расследуемых фактов тоже требует концентрации навыков и знаний. Тем более, что актуальность этой проблематики, как это ни печально, имеет прогрессирующую тенденцию", — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.Глава ведомства отметил, что специфика расследования таких дел вынуждает не просто констатировать факт несоответствия высказывания историческим событиям, а установить мотив и целенаправленность противоправных действий. Кроме того, также важно представить объективную сторону состава преступления, которая в данном случае может выражаться в распространении ложных сведений о деятельности <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >></a></strong>
https://ria.ru/20200916/natsizm-1577295514.html
https://ria.ru/20200916/natsizm-1577293954.html
4
ссср
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ссср, общество