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Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
Мошенники постоянно совершенствуют арсенал способов обмана при сделках с подержанными автомобилями, используя при этом современные технологии. Например,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T02:22
2020-09-16T02:22
мошенничество
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">Мошенники</a> постоянно совершенствуют арсенал способов обмана при сделках с подержанными автомобилями, используя при этом современные технологии. Например, потенциального покупателя могут попросить прислать задаток на электронный кошелек, а потом исчезнуть, рассказал <a href="http://1prime.ru/business/20200916/832029125.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Также все чаще потенциальные продавцы страдают от спам-звонков: может позвонить незнакомый номер, но звонок будет настолько коротким, что взять трубку человек не успеет.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
мошенничество, общество

Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины

02:22 16.09.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили в павильоне автосалона
Автомобили в павильоне автосалона - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Мошенники постоянно совершенствуют арсенал способов обмана при сделках с подержанными автомобилями, используя при этом современные технологии. Например, потенциального покупателя могут попросить прислать задаток на электронный кошелек, а потом исчезнуть, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
"Если "продавец" в ходе телефонного разговора до осмотра машины предлагает оставить задаток, то скорее всего на другом конце провода висит мошенник. Он, как правило, всячески начинает подталкивать покупателя отправить небольшую сумму на банковский счет, телефон или электронный кошелек в счет залога, мотивируя это необычайной выгодой предложения и большим количеством желающих приобрести его машину", — предостерегает эксперт.
Также все чаще потенциальные продавцы страдают от спам-звонков: может позвонить незнакомый номер, но звонок будет настолько коротким, что взять трубку человек не успеет.
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