https://ria.ru/20200916/avtomobil-1577293588.html

Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины

Мошенники постоянно совершенствуют арсенал способов обмана при сделках с подержанными автомобилями, используя при этом современные технологии. Например,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T02:22

2020-09-16T02:22

2020-09-16T02:22

мошенничество

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">Мошенники</a> постоянно совершенствуют арсенал способов обмана при сделках с подержанными автомобилями, используя при этом современные технологии. Например, потенциального покупателя могут попросить прислать задаток на электронный кошелек, а потом исчезнуть, рассказал <a href="http://1prime.ru/business/20200916/832029125.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Также все чаще потенциальные продавцы страдают от спам-звонков: может позвонить незнакомый номер, но звонок будет настолько коротким, что взять трубку человек не успеет.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, общество