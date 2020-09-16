Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/antitela-1577305923.html
Врач сравнила уровень антител у привившихся и переболевших COVID-19
После прививки от коронавируса уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших COVID-19, сообщила журналистам главврач Инфекционной клинической... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:11
2020-09-16T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
светлана сметанина
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1400x0_80_0_0_93dd386c594c6aebeaa25cc94b1640fa.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> После прививки от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших COVID-19, сообщила журналистам главврач Инфекционной клинической больницы № 1, главный внештатный специалист по инфекционным болезням <a href="http://ria.ru/person_svetlana-smetanina/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Сметанина</a>.Она рассказала, что сама сделала прививку от коронавируса, решившись на это "без особых колебаний".Врач подчеркнула, что об эффектах вакцинации можно судить по аналогии с гриппом.По ее словам, самая эффективная борьба с воздушно-капельными респираторными вирусными инфекциями возможна только с помощью вакцинации."Сформированный после прививки иммунитет на различных уровнях не дает вирусу запускать каскад патологических реакций, приводящих к развитию болезни. В России накоплен огромный позитивный опыт по созданию вакцин, иммунобиологических лекарственных препаратов — мы применяем их десятилетиями и действительно видим эффективность: крайне показательной в этом плане является вакцинопрофилактика гриппа — лица, сделавшие прививку, не заболевают, либо болезнь у них протекает в легкой форме", — отметила Сметанина.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200904/privivka-1576783577.html
https://ria.ru/20200810/1575590803.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1400x0_80_0_0_a2667414df7bd70995634fe9f6e14caa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, светлана сметанина, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Врач сравнила уровень антител у привившихся и переболевших COVID-19

11:11 16.09.2020 (обновлено: 12:24 16.09.2020)
6471
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Depositphotos / ralwel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. После прививки от коронавируса уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших COVID-19, сообщила журналистам главврач Инфекционной клинической больницы № 1, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Светлана Сметанина.
Она рассказала, что сама сделала прививку от коронавируса, решившись на это "без особых колебаний".

"Мы, врачи, каждый день сталкиваемся с пациентами, видим, как агрессивно может вести себя этот вирус и какие тяжелые осложнения дает это заболевание, особенно среди групп риска. Вакцинацию я перенесла очень хорошо, повышения температуры не было, был только легкий дискомфорт в области введения, который длился несколько часов. А теперь у меня высокий уровень антител — 1,6 тысячи, в несколько раз выше, чем у переболевших", — отметила Сметанина.

Врач подчеркнула, что об эффектах вакцинации можно судить по аналогии с гриппом.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 15:17Распространение нового коронавируса
Эксперт: антитела к коронавирусу после прививки сохраняются до двух лет

"Формирующийся после прививки иммунный ответ будет защищать человека от болезни и осложнений, и чем шире будет охват вакцинацией, тем массивней станет иммунная прослойка в популяции, что благоприятно скажется не только на привитых, но и на людях, которым вакцинация противопоказана", — сказала Сметанина.

По ее словам, самая эффективная борьба с воздушно-капельными респираторными вирусными инфекциями возможна только с помощью вакцинации.
"Сформированный после прививки иммунитет на различных уровнях не дает вирусу запускать каскад патологических реакций, приводящих к развитию болезни. В России накоплен огромный позитивный опыт по созданию вакцин, иммунобиологических лекарственных препаратов — мы применяем их десятилетиями и действительно видим эффективность: крайне показательной в этом плане является вакцинопрофилактика гриппа — лица, сделавшие прививку, не заболевают, либо болезнь у них протекает в легкой форме", — отметила Сметанина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 14:29Распространение нового коронавируса
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID-19
74120023
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Светлана СметанинаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Лука Сафронов-Затравкин
Турецкий отель "взял в заложники" сына Никаса Сафронова
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Лаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров
Названы причины быстрого роста опухолей
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о "Северном потоке — 2"
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе
Экс-председатель ФРС США Алан Гринспен
Патриарх финансов США: "У нас большая проблема"
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Советник премьер-министра Индии по безопасности Аджит Довал
Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана
Ну мы же договаривались: Володин пожурил Терешкову за выход на работу
Володин раскритиковал Терешкову за отказ перейти на удаленку
Президент США Дональд Трамп
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена о Трампе
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме рекомендовали отклонить проект о выплатах для домохозяек
Награждении Епифания в США премией патриарха Афинагора
Украинские раскольники сделали неожиданный политический ход
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
Индия закупит сто миллионов доз российской вакцины от COVID-19
Пожилая женщина радуется
Запредельное здоровье. Назван главный признак рекордного долголетия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
00:00Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова
23:43Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Лента новостейМолния