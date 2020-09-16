Врач сравнила уровень антител у привившихся и переболевших COVID-19
11:11 16.09.2020 (обновлено: 12:24 16.09.2020)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. После прививки от коронавируса уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших COVID-19, сообщила журналистам главврач Инфекционной клинической больницы № 1, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Светлана Сметанина.
Она рассказала, что сама сделала прививку от коронавируса, решившись на это "без особых колебаний".
"Мы, врачи, каждый день сталкиваемся с пациентами, видим, как агрессивно может вести себя этот вирус и какие тяжелые осложнения дает это заболевание, особенно среди групп риска. Вакцинацию я перенесла очень хорошо, повышения температуры не было, был только легкий дискомфорт в области введения, который длился несколько часов. А теперь у меня высокий уровень антител — 1,6 тысячи, в несколько раз выше, чем у переболевших", — отметила Сметанина.
Врач подчеркнула, что об эффектах вакцинации можно судить по аналогии с гриппом.
"Формирующийся после прививки иммунный ответ будет защищать человека от болезни и осложнений, и чем шире будет охват вакцинацией, тем массивней станет иммунная прослойка в популяции, что благоприятно скажется не только на привитых, но и на людях, которым вакцинация противопоказана", — сказала Сметанина.
По ее словам, самая эффективная борьба с воздушно-капельными респираторными вирусными инфекциями возможна только с помощью вакцинации.
"Сформированный после прививки иммунитет на различных уровнях не дает вирусу запускать каскад патологических реакций, приводящих к развитию болезни. В России накоплен огромный позитивный опыт по созданию вакцин, иммунобиологических лекарственных препаратов — мы применяем их десятилетиями и действительно видим эффективность: крайне показательной в этом плане является вакцинопрофилактика гриппа — лица, сделавшие прививку, не заболевают, либо болезнь у них протекает в легкой форме", — отметила Сметанина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.