https://ria.ru/20200916/antitela-1577305923.html

Врач сравнила уровень антител у привившихся и переболевших COVID-19

После прививки от коронавируса уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших COVID-19, сообщила журналистам главврач Инфекционной клинической... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:11

2020-09-16T11:11

2020-09-16T12:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

светлана сметанина

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> После прививки от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших COVID-19, сообщила журналистам главврач Инфекционной клинической больницы № 1, главный внештатный специалист по инфекционным болезням <a href="http://ria.ru/person_svetlana-smetanina/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Сметанина</a>.Она рассказала, что сама сделала прививку от коронавируса, решившись на это "без особых колебаний".Врач подчеркнула, что об эффектах вакцинации можно судить по аналогии с гриппом.По ее словам, самая эффективная борьба с воздушно-капельными респираторными вирусными инфекциями возможна только с помощью вакцинации."Сформированный после прививки иммунитет на различных уровнях не дает вирусу запускать каскад патологических реакций, приводящих к развитию болезни. В России накоплен огромный позитивный опыт по созданию вакцин, иммунобиологических лекарственных препаратов — мы применяем их десятилетиями и действительно видим эффективность: крайне показательной в этом плане является вакцинопрофилактика гриппа — лица, сделавшие прививку, не заболевают, либо болезнь у них протекает в легкой форме", — отметила Сметанина.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200904/privivka-1576783577.html

https://ria.ru/20200810/1575590803.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, светлана сметанина, коронавирусы, здоровье - общество, общество