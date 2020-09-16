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Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни
Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T18:44
2020-09-16T18:44
трезвая россия
султан хамзаев
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Sultan_KHamzaev/" target="_blank" data-auto="true">Султана Хамзаева</a> об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.Ранее RT сообщил, что член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "<a href="http://ria.ru/organization__68/" target="_blank" data-auto="true">Трезвая Россия</a>" Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние дни с 14.00 до 18.00."Указанная инициатива в Минздрав России пока не поступала. При ее поступлении она будет внимательно изучена совместно с экспертами",- говорится в сообщении.В Минздраве отметили, что согласно международным исследованиям, сокращение времени продажи алкоголя снижает его потребление и приводит к уменьшению связанных с этим рисков, в том числе к снижению смертности населения.
https://ria.ru/20200910/vozrast-1577041759.html
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трезвая россия, султан хамзаев, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

18:44 16.09.2020
2306
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБутылки с шампанским на линии розлива на заводе Русского Винного Дома "Абрау-Дюрсо"
Бутылки с шампанским на линии розлива на заводе Русского Винного Дома Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
Ранее RT сообщил, что член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние дни с 14.00 до 18.00.
"Указанная инициатива в Минздрав России пока не поступала. При ее поступлении она будет внимательно изучена совместно с экспертами",- говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что согласно международным исследованиям, сокращение времени продажи алкоголя снижает его потребление и приводит к уменьшению связанных с этим рисков, в том числе к снижению смертности населения.
Олег Салагай - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 14:57
В Минздраве выступили за повышение минимального возраста продажи алкоголя
121111743
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Трезвая РоссияСултан ХамзаевЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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