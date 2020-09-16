https://ria.ru/20200916/alkogol-1577342057.html

Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T18:44

2020-09-16T18:44

2020-09-16T18:44

трезвая россия

султан хамзаев

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Sultan_KHamzaev/" target="_blank" data-auto="true">Султана Хамзаева</a> об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.Ранее RT сообщил, что член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "<a href="http://ria.ru/organization__68/" target="_blank" data-auto="true">Трезвая Россия</a>" Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние дни с 14.00 до 18.00."Указанная инициатива в Минздрав России пока не поступала. При ее поступлении она будет внимательно изучена совместно с экспертами",- говорится в сообщении.В Минздраве отметили, что согласно международным исследованиям, сокращение времени продажи алкоголя снижает его потребление и приводит к уменьшению связанных с этим рисков, в том числе к снижению смертности населения.

https://ria.ru/20200910/vozrast-1577041759.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трезвая россия, султан хамзаев, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество