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https://ria.ru/20200916/aktsizy-1577313379.html
Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков
Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:14
2020-09-16T13:33
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий песков
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. </strong>Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> ищет источники доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Никаких решений пока не принималось. Разумеется, Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован. Ведется экспертное обсуждение. Действительно, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс, но еще раз повторю: решения не принимались на этот счет", - сказал Песков.Ему задали вопрос, как предложения Минфина по мобилизации доходов в бюджет коррелируют с обещаниями президента не менять налоговые условия для бизнеса в течение шести лет, упомянув в числе инициатив министерства увеличение НДПИ для химической и металлургической промышленности и повышение акцизов на табак.Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс (копия имеется в распоряжении РИА Новости), согласно которым в 2021 году ставку акциза на сигареты предлагается повысить на 20% от текущего уровня вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК. Кроме того, как написал в среду "Коммерсант", министерство предлагает с начала будущего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза.
https://ria.ru/20200916/tabak-1577293637.html
Можно легко залатать эту дыру в бюджете,сократив чиновников,депутатов и кучу не нужных министерств.
52
Снизьте себе зарплату на 20% и с бюджетом будет все ок))
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РИА Новости
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министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков, экономика

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

13:14 16.09.2020 (обновлено: 13:33 16.09.2020)
5071
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, Минфин ищет источники доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких решений пока не принималось. Разумеется, Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован. Ведется экспертное обсуждение. Действительно, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс, но еще раз повторю: решения не принимались на этот счет", - сказал Песков.
Ему задали вопрос, как предложения Минфина по мобилизации доходов в бюджет коррелируют с обещаниями президента не менять налоговые условия для бизнеса в течение шести лет, упомянув в числе инициатив министерства увеличение НДПИ для химической и металлургической промышленности и повышение акцизов на табак.
Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс (копия имеется в распоряжении РИА Новости), согласно которым в 2021 году ставку акциза на сигареты предлагается повысить на 20% от текущего уровня вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК. Кроме того, как написал в среду "Коммерсант", министерство предлагает с начала будущего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза.
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 02:22
Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов
121431347
Обсудить 14
Министерство финансов РФ (Минфин России)Дмитрий ПесковЭкономика
Популярные комментарии
Можно легко залатать эту дыру в бюджете,сократив чиновников,депутатов и кучу не нужных министерств.
16 сентября, 13:38
Бывший СпецназовецБывший Спецназовец
4910101
Снизьте себе зарплату на 20% и с бюджетом будет все ок))
16 сентября, 13:43
aalexxx.tekytov
4500100
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