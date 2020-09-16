https://ria.ru/20200916/aktsizy-1577313379.html

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:14

2020-09-16T13:14

2020-09-16T13:33

министерство финансов рф (минфин россии)

дмитрий песков

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. </strong>Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> ищет источники доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Никаких решений пока не принималось. Разумеется, Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован. Ведется экспертное обсуждение. Действительно, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс, но еще раз повторю: решения не принимались на этот счет", - сказал Песков.Ему задали вопрос, как предложения Минфина по мобилизации доходов в бюджет коррелируют с обещаниями президента не менять налоговые условия для бизнеса в течение шести лет, упомянув в числе инициатив министерства увеличение НДПИ для химической и металлургической промышленности и повышение акцизов на табак.Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс (копия имеется в распоряжении РИА Новости), согласно которым в 2021 году ставку акциза на сигареты предлагается повысить на 20% от текущего уровня вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК. Кроме того, как написал в среду "Коммерсант", министерство предлагает с начала будущего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза.

https://ria.ru/20200916/tabak-1577293637.html

Бывший Спецназовец Можно легко залатать эту дыру в бюджете,сократив чиновников,депутатов и кучу не нужных министерств. 52

alexxx.tekytov Снизьте себе зарплату на 20% и с бюджетом будет все ок)) 46

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков, экономика