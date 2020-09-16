https://ria.ru/20200916/akkaunty-1577306606.html
Звезды присоединились к бойкоту Instagram и Facebook
Мировые знаменитости в среду "заморозили" свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram в рамках рекламного бойкота, объявленного компании Facebook... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:24
2020-09-16T11:24
2020-09-16T11:52
культура
facebook
наоми кэмпбелл
instagram
леонардо ди каприо
кимберли кардашян
эштон катчер
технологии
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Мировые знаменитости в среду "заморозили" свои аккаунты в социальных сетях <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> и <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2" target="_blank">Instagram</a> в рамках рекламного бойкота, объявленного компании Facebook из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом".Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них - и в других соцсетях. Общее число компаний, присоединившихся к призыву в июле, перевалило за тысячу. Позже большинство компаний приняло решение прекратить бойкот.Среди известных личностей, которые присоединились к бойкоту социальных сетей, - актеры Леонардо ДиКаприо, Эштон Катчер, певица Кетти Перри, модель Наоми Кэмпбелл, актрисы Кейт Хадсон, Сара Сильверман, блогер Ким Кардашьян.Подобные посты появились и в аккаунтах других знаменитостей. Все они объединены хэштегами #StopHateforProfit ("Останови ненависть ради прибыли" - рекламный бойкот платформ Facebook) и #Instafreeze ("Заморозка Instagram").На аккаунты этих знаменитостей подписаны миллионы пользователей социальных сетей. Аккаунт Ким Кардашьян в Instagram, например, входит в десятку страниц с самым большим числом подписчиков - за ней следят 188 миллионов пользователей, у Кетти Перри более 107 миллионов подписчиков, у Леонардо ДиКаприо - 46 миллионов.
https://ria.ru/20200916/putin-1577305105.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, наоми кэмпбелл, instagram, леонардо ди каприо, кимберли кардашян, эштон катчер, технологии, в мире
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Мировые знаменитости в среду "заморозили" свои аккаунты в социальных сетях Facebook
и Instagram
в рамках рекламного бойкота, объявленного компании Facebook из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом".
Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них - и в других соцсетях. Общее число компаний, присоединившихся к призыву в июле, перевалило за тысячу. Позже большинство компаний приняло решение прекратить бойкот.
Среди известных личностей, которые присоединились к бойкоту социальных сетей, - актеры Леонардо ДиКаприо, Эштон Катчер, певица Кетти Перри, модель Наоми Кэмпбелл, актрисы Кейт Хадсон, Сара Сильверман, блогер Ким Кардашьян.
"Я использую Instagram и Facebook, но я хочу, чтобы они были силой для блага - не для ненависти, насилия и дезинформации. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и не публикуйте ничего в течение 24 часов в эту среду 16 сентября", - сообщил в Instagram Леонардо ДиКаприо.
Подобные посты появились и в аккаунтах других знаменитостей. Все они объединены хэштегами #StopHateforProfit ("Останови ненависть ради прибыли" - рекламный бойкот платформ Facebook) и #Instafreeze ("Заморозка Instagram").
На аккаунты этих знаменитостей подписаны миллионы пользователей социальных сетей. Аккаунт Ким Кардашьян в Instagram, например, входит в десятку страниц с самым большим числом подписчиков - за ней следят 188 миллионов пользователей, у Кетти Перри более 107 миллионов подписчиков, у Леонардо ДиКаприо - 46 миллионов.