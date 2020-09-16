Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200916/akkaunty-1577306606.html
Звезды присоединились к бойкоту Instagram и Facebook
Мировые знаменитости в среду "заморозили" свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram в рамках рекламного бойкота, объявленного компании Facebook... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:24
2020-09-16T11:52
культура
facebook
наоми кэмпбелл
instagram
леонардо ди каприо
кимберли кардашян
эштон катчер
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151732/06/1517320680_0:136:5568:3268_1400x0_80_0_0_b343d2e77919b993cbf957087944ed16.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Мировые знаменитости в среду "заморозили" свои аккаунты в социальных сетях <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> и <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2" target="_blank">Instagram</a> в рамках рекламного бойкота, объявленного компании Facebook из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом".Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них - и в других соцсетях. Общее число компаний, присоединившихся к призыву в июле, перевалило за тысячу. Позже большинство компаний приняло решение прекратить бойкот.Среди известных личностей, которые присоединились к бойкоту социальных сетей, - актеры Леонардо ДиКаприо, Эштон Катчер, певица Кетти Перри, модель Наоми Кэмпбелл, актрисы Кейт Хадсон, Сара Сильверман, блогер Ким Кардашьян.Подобные посты появились и в аккаунтах других знаменитостей. Все они объединены хэштегами #StopHateforProfit ("Останови ненависть ради прибыли" - рекламный бойкот платформ Facebook) и #Instafreeze ("Заморозка Instagram").На аккаунты этих знаменитостей подписаны миллионы пользователей социальных сетей. Аккаунт Ким Кардашьян в Instagram, например, входит в десятку страниц с самым большим числом подписчиков - за ней следят 188 миллионов пользователей, у Кетти Перри более 107 миллионов подписчиков, у Леонардо ДиКаприо - 46 миллионов.
https://ria.ru/20200916/putin-1577305105.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151732/06/1517320680_515:0:5054:3404_1400x0_80_0_0_b6350d05015f667217a105dd1a6d2017.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, наоми кэмпбелл, instagram, леонардо ди каприо, кимберли кардашян, эштон катчер, технологии, в мире

Звезды присоединились к бойкоту Instagram и Facebook

11:24 16.09.2020 (обновлено: 11:52 16.09.2020)
2440
© AP Photo / Noah BergerСтенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Noah Berger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мировые знаменитости в среду "заморозили" свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram в рамках рекламного бойкота, объявленного компании Facebook из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом".
Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них - и в других соцсетях. Общее число компаний, присоединившихся к призыву в июле, перевалило за тысячу. Позже большинство компаний приняло решение прекратить бойкот.
Среди известных личностей, которые присоединились к бойкоту социальных сетей, - актеры Леонардо ДиКаприо, Эштон Катчер, певица Кетти Перри, модель Наоми Кэмпбелл, актрисы Кейт Хадсон, Сара Сильверман, блогер Ким Кардашьян.

"Я использую Instagram и Facebook, но я хочу, чтобы они были силой для блага - не для ненависти, насилия и дезинформации. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и не публикуйте ничего в течение 24 часов в эту среду 16 сентября", - сообщил в Instagram Леонардо ДиКаприо.

Подобные посты появились и в аккаунтах других знаменитостей. Все они объединены хэштегами #StopHateforProfit ("Останови ненависть ради прибыли" - рекламный бойкот платформ Facebook) и #Instafreeze ("Заморозка Instagram").
На аккаунты этих знаменитостей подписаны миллионы пользователей социальных сетей. Аккаунт Ким Кардашьян в Instagram, например, входит в десятку страниц с самым большим числом подписчиков - за ней следят 188 миллионов пользователей, у Кетти Перри более 107 миллионов подписчиков, у Леонардо ДиКаприо - 46 миллионов.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 10:58Культура
Канье Уэст назвал себя новым Моисеем и опубликовал фото Владимира Путина
12491123
Обсудить 2
КультураFacebookНаоми КэмпбеллInstagramЛеонардо Ди КаприоКимберли КардашянЭштон КатчерТехнологииВ мире
Рекомендуем
Канье Уэст
Канье Уэст назвал себя новым Моисеем и опубликовал фото Владимира Путина
Светлана Тихановская
Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече
Урсула фон дер Ляйен
В Еврокомиссии предложили поменять систему голосования по санкциям
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В Центре Гамалеи прокомментировали ситуацию вокруг оксфордской вакцины
Светлана Тихановская
Тихановская прокомментировала предоставление Россией кредита Белоруссии
Писатель Светлана Алексиевич
Тихановская предсказала судьбу Светланы Алексиевич
Лука Сафронов-Затравкин
Турецкий отель "взял в заложники" сына Никаса Сафронова
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
За сервис Apple One россияне заплатят в три раза меньше американцев
Вид на порт в Анталье
Российская туристка избила медсестру в Турции
Саммит ЕС в Брюсселе
ЕК предложит европейский аналог "акта Магнитского"
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян впервые показал ребенка от молодой помощницы
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В ВОЗ назвали реагирование России на COVID-19 беспрецедентным
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии выступила против продажи "золотых паспортов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
00:00Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова
23:43Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Лента новостейМолния