https://ria.ru/20200916/agregator-1577313716.html
Минэкономразвития создает агрегатор мер поддержки предпринимателей
Единый агрегатор мер поддержки и полезных сервисов для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свое дело, создается на платформе... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:19
2020-09-16T13:19
2020-09-16T13:19
экономика
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<strong>УЛЬЯНОВСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Единый агрегатор мер поддержки и полезных сервисов для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свое дело, создается на платформе Минэкономразвития, заявил в среду министр экономического развития РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> на съезде лидеров "Опоры России". "Главное, что мы ожидаем от этой платформы, - сервис должен работать в проактивном режиме и подсказывать предпринимателю, какие дополнительные возможности существуют для того, чтобы бизнес рос. Мы должны создать систему, которая бы работала как лифт, который будет постоянно вытягивать предпринимателей и давать возможность двигаться дальше", — подчеркнул глава ведомства. Цифровая платформа МСП уже разрабатывается Минэкономразвития России по поручению первого вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Белоусова</a>.
https://ria.ru/20200914/dokhody-1577193937.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика