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Минэкономразвития создает агрегатор мер поддержки предпринимателей
Единый агрегатор мер поддержки и полезных сервисов для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свое дело, создается на платформе... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:19
2020-09-16T13:19
экономика
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<strong>УЛЬЯНОВСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Единый агрегатор мер поддержки и полезных сервисов для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свое дело, создается на платформе Минэкономразвития, заявил в среду министр экономического развития РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> на съезде лидеров "Опоры России". "Главное, что мы ожидаем от этой платформы, - сервис должен работать в проактивном режиме и подсказывать предпринимателю, какие дополнительные возможности существуют для того, чтобы бизнес рос. Мы должны создать систему, которая бы работала как лифт, который будет постоянно вытягивать предпринимателей и давать возможность двигаться дальше", — подчеркнул глава ведомства. Цифровая платформа МСП уже разрабатывается Минэкономразвития России по поручению первого вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Белоусова</a>.
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60
экономика

Минэкономразвития создает агрегатор мер поддержки предпринимателей

13:19 16.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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УЛЬЯНОВСК, 16 сен - РИА Новости. Единый агрегатор мер поддержки и полезных сервисов для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свое дело, создается на платформе Минэкономразвития, заявил в среду министр экономического развития РФ Максим Решетников на съезде лидеров "Опоры России".
"Главное, что мы ожидаем от этой платформы, - сервис должен работать в проактивном режиме и подсказывать предпринимателю, какие дополнительные возможности существуют для того, чтобы бизнес рос. Мы должны создать систему, которая бы работала как лифт, который будет постоянно вытягивать предпринимателей и давать возможность двигаться дальше", — подчеркнул глава ведомства.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 09:36
В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян
Цифровая платформа МСП уже разрабатывается Минэкономразвития России по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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Экономика
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