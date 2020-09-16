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Проект SputnikPro дебютировал в Африке
Первая на Африканском континенте онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPrо прошла в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара Абиджане. На вебинаре,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:31
2020-09-16T16:51
россия
sputnik
африка
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<strong>МОСКВА, 16 авг – РИА Новости.</strong> Первая на Африканском континенте онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPrо прошла в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара Абиджане. На вебинаре, организованном совместно с информационным агентством Agence Ivoirienne de Presse (AIP), перед более чем 40 ивуарийскими журналистами выступил по видеосвязи координатор африканской редакции <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik_France" target="_blank">Sputnik France</a> Сафвен Грира. Его мастер-класс был посвящен вызовам, стоящими перед репортерами во время пандемии, в частности нехватке достоверной информации и распространению фейковых новостей. "Тема лекции навеяла мне воспоминания о проблемах, с которыми я сталкивался как журналист и редактор в эпоху эпидемии лихорадки Эбола 5 лет назад. Интересно было обсудить с коллегами пандемию нового коронавируса. Я уверен, что наше партнёрство с AIP будет развиваться и дальше", – сказал Сафвен Грира."Мы очень довольны партнерством со Sputnik. Состоявшаяся сегодня лекция и обмен опытом в освещении пандемии пойдут на пользу обоим агентствам. Мы ждем появления новых интересных тем и новых лекций", – отметила, в свою очередь, генеральный директор AIP Уму Сана Барри.<strong>Информационное агентство Кот-д’Ивуара (AIP)</strong> создано в 1961 году и является одним из трех государственных СМИ страны наряду с Телерадиовещательной компанией Кот-д’Ивуара (RTI) и газетой Fraternité Matin. AIP - активный член Атлантической федерации африканских информационных агентств (FAAPA). В 2019 году AIP и Sputnik подписали меморандум о взаимопонимании.<strong>SputnikPro</strong> – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. <strong><a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a></strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20200828/smi-1576431647.html
https://ria.ru/20200915/vebinar-1577274164.html
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россия, sputnik, африка

Проект SputnikPro дебютировал в Африке

16:31 16.09.2020 (обновлено: 16:51 16.09.2020)
103
© SputnikОнлайн-сессия просветительского проекта SputnikPrо прошла в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара Абиджане
Онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPrо прошла в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара Абиджане - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Sputnik
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Первая на Африканском континенте онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPrо прошла в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара Абиджане. На вебинаре, организованном совместно с информационным агентством Agence Ivoirienne de Presse (AIP), перед более чем 40 ивуарийскими журналистами выступил по видеосвязи координатор африканской редакции Sputnik France Сафвен Грира.
Его мастер-класс был посвящен вызовам, стоящими перед репортерами во время пандемии, в частности нехватке достоверной информации и распространению фейковых новостей. "Тема лекции навеяла мне воспоминания о проблемах, с которыми я сталкивался как журналист и редактор в эпоху эпидемии лихорадки Эбола 5 лет назад. Интересно было обсудить с коллегами пандемию нового коронавируса. Я уверен, что наше партнёрство с AIP будет развиваться и дальше", – сказал Сафвен Грира.
Директор по международному сотрудничеству МИА Россия сегодня Василий Пушков во время подписания меморандума о сотрудничестве с Bharat Khabar - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 14:05
Новости Sputnik впервые будут транслироваться в Индии на хинди
"Мы очень довольны партнерством со Sputnik. Состоявшаяся сегодня лекция и обмен опытом в освещении пандемии пойдут на пользу обоим агентствам. Мы ждем появления новых интересных тем и новых лекций", – отметила, в свою очередь, генеральный директор AIP Уму Сана Барри.
Информационное агентство Кот-д’Ивуара (AIP) создано в 1961 году и является одним из трех государственных СМИ страны наряду с Телерадиовещательной компанией Кот-д’Ивуара (RTI) и газетой Fraternité Matin. AIP - активный член Атлантической федерации африканских информационных агентств (FAAPA). В 2019 году AIP и Sputnik подписали меморандум о взаимопонимании.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.
Руководитель центра интернет-технологий медиагруппы Россия сегодня Алексей Филипповский - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 16:23
На SputnikPro научат писать так, чтобы поискового трафика было больше
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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РоссияSputnikАфрика
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