https://ria.ru/20200915/zarplata-1577274250.html

Опрос показал отношение россиян к зарплате "в конверте"

Порядка 67% россиян неодобрительно относятся к тому, что иногда часть зарплаты выплачивается неофициально, "в конверте", чаще всего опрошенные недовольны этим... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:23

2020-09-15T16:23

2020-09-15T16:23

россия

фонд "общественное мнение"

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 67% россиян неодобрительно относятся к тому, что иногда часть зарплаты выплачивается неофициально, "в конверте", чаще всего опрошенные недовольны этим из-за того, что будут меньше пенсионные накопления, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a>.По данным исследования, 67% граждан не одобряют выплату зарплаты неофициально, лишь 18% это одобряют, 5% это безразлично. При этом среди работающих россиян 46% получают зарплату официально, 4% частично неофициально, 5% все, что зарабатывают, получают неофициально.Отмечается, что респонденты не одобряют неофициальную зарплату чаще всего из-за того, что будут меньше пенсионные накопления (27%) и из-за того, что это не отвечает интересам государства, не платятся налоги (18%). Положительно относятся к зарплате "в конверте" больше всего по причине низких официальных зарплат (5%) и слишком высоких налогов (5%).Как указано в опросе, 43% опрошенных уверены, что в "серых" зарплатах виновато в первую очередь государство, которое устанавливает слишком высокие налоги, а 40% - работодатели, которые не хотят платить налоги. Также, по мнению 64% работников, выгоднее получать всю зарплату официально, для 20% неофициально.Помимо этого, 33% придерживаются мнения, что в связи с эпидемией коронавируса число тех, кто получает зарплату или часть зарплаты "в конверте", не изменилось, 20% считают, что их стало больше, 9% - что меньше, 39% затруднились ответить.На вопрос "Если бы работодатель предложил вам повысить зарплату на 10-15% и при этом половину зарплаты вам бы стали выплачивать "в конверте", вы согласились бы на такое предложение или нет?" из тех, кто всю зарплату получает официально, 22% не согласились бы, 20% - огласились бы.Всероссийский телефонный опрос проводился 14-16 августа среди 1000 респондентов старше 18 лет, статистическая погрешность не превышает 3,8%.

https://ria.ru/20200913/ukraina-1577141684.html

https://ria.ru/20200915/mrot-1577241273.html

Антивирус Зарплата в конверте теперь мало на что влияет. Рассчитывать на пенсионные накопления при нынешней власти не приходится, даже дожить до пенсии стало проблематично. 27

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд "общественное мнение", общество