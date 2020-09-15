https://ria.ru/20200915/yugra-1577244432.html

Жильцов 12 аварийных домов в крупнейшем районе Югры переселят

Жильцов 12 аварийных домов в городе Лянтор (ХМАО) переселят в новостройку, это позволит улучшить условия проживания 72 семей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:29

2020-09-15T09:29

2020-09-15T09:57

ханты-мансийский автономный округ

жилье

александр трубецкой

лянтор

сургутский район

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Жильцов 12 аварийных домов в городе <a href="http://ria.ru/location_Ljantor/" target="_blank" data-auto="true">Лянтор</a> (ХМАО) переселят в новостройку, это позволит улучшить условия проживания 72 семей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутского района</a>.Многоквартирный дом площадью 4,8 тысячи квадратных метров ввели в эксплуатацию в Лянторе, крупнейшем населенном пункте района. В новостройку смогут заселиться 72 семьи, которые участвуют в муниципальной программе по переселению из аварийного жилья, уточнили в администрации."Благодаря высоким темпам строительства очередь на получение квартир при переселении из аварийного фонда движется быстрее запланированных сроков. В новую девятиэтажку переселятся жильцы 12 аварийных домов", - отметили в пресс-службе.Жительница Лянтора Светлана Шанаурина, получившая квартиру в новостройке, подчеркнула, что ее прежний дом признали аварийным еще в 2017 году, а расселения она ждала десять лет. "Квартира светлая, ремонт хороший, нам очень понравилась. И детский сад рядом, и школа", - цитирует женщину пресс-служба.По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, муниципалитет активно занимается решением ключевой для себя проблемы - расселением из непригодного жилья. На эти цели в 2020 году уже направлено 1,2 миллиарда рублей, причем районные власти заявились на дополнительное финансирование со стороны региона."Наша задача - не только работать с округом, доказывая свою потребность, но и вводить жилье для того, чтобы было, куда переселять людей и что приобретать у застройщиков. Этим и занимаемся... Пока ввод опережает и планы, и темпы прошлого года", - сказал он журналистам.Руководитель муниципалитета ранее на своей странице в Facebook отметил, что в 2020 году администрация района планирует переселить из аварийных домов более 600 семей. <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Trubeckojj/" target="_blank" data-auto="true">Трубецкой</a> отмечал, что вопрос расселения - приоритетный для властей Сургутского района, учитывая, что в таких домах остаются 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20200904/vuzy-1576771007.html

https://ria.ru/20200902/nedropolzovanie-1576652709.html

лянтор

сургутский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, александр трубецкой, лянтор, сургутский район, общество