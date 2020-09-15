https://ria.ru/20200915/vybory-1577284519.html

Эксперты: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах

"Единая Россия" нарастила результаты выше стартового рейтинга на всех выборах в законодательные собрания регионов, прошедших в минувшие выходные, и совершенно... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T18:46

2020-09-15T18:46

2020-09-15T18:46

россия

виктор потуремский

фонд развития гражданского общества

единая россия

константин костин

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> "Единая Россия" нарастила результаты выше стартового рейтинга на всех выборах в законодательные собрания регионов, прошедших в минувшие выходные, и совершенно точно не упустит свое преимущество и получит большинство на думских выборах в 2021 году, заявил в ходе круглого стола председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.Он отметил, что все действующие главы регионов также уверенно победили в первом туре и получили большую поддержку населения, что во многом является результатом работы федерального центра над качеством управленческих кадров в субъектах РФ."Устойчивая тенденция на протяжении последних семи лет показывает, что главное для граждан – это практическая работа и достижения руководства региона, на это избиратель обращает внимание в первую очередь. Кремль пересмотрел подход к формированию корпуса кандидатов на губернаторские должности, повысив требования, и текущие результаты выборов и показатели доверия к институту губернаторов показывают, что это подход правильный и поддержан населением", – подчеркнул Костин.По словам директора по политическому анализу компании "Инсомар" Виктора Потуремского, на результатах голосования в значительной мере отразилась повестка текущего года: вызовы, связанные с пандемией коронавируса и экономическими потерями отодвинули вопрос выборов на второй план, но население стало внимательнее следить за действиями и решениями руководителей регионов.По мнению экспертов, это во многом объясняет, что в результате выборов все региональные заксобрания будут формироваться парламентскими партиями, а новые политические силы смогли навязать борьбу лишь в одномандатных округах за счет сильных и широко известных кандидатов.Также участники круглого стола отметили, что голосование в течение трех дней и с использованием современных технологий не оказало значительного влияния на явку на текущих выборах, но в перспективе поможет преодолеть кризис участия населения в политике."Электронное голосование нужно развивать, сама процедура с походом на участок конфликтует с современными представлениями молодежи. Увеличение продолжительности голосования, использование интернета – это все хорошие практики, которые идут в ногу со временем". – добавил Константин Костин.

https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577201596.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор потуремский, фонд развития гражданского общества, единая россия, константин костин, общество