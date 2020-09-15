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Асанцев: "Единая Россия" получила поддержку граждан в Новосибирске
По итогам выборов в совет депутатов Новосибирска 23 кандидата от партии "Единая Россия" получили поддержку граждан, сформировав большинство, сообщил... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:13
2020-09-15T10:13
новосибирск
политика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong>По итогам выборов в совет депутатов Новосибирска 23 кандидата от партии "Единая Россия" получили поддержку граждан, сформировав большинство, сообщил председатель совета, руководитель фракции "ЕР" Дмитрий Асанцев."Если смотреть с партийной точки зрения, то я оцениваю результаты выборов положительно, потому что из тех кандидатов, которые были выдвинуты партией, 23 людям избиратели доверились", – рассказал Асанцев РИА Новости.Трое самовыдвиженцев, прошедших в совет, присоединились к фракции партии. "Это говорит о том, что те кандидаты, которые шли самовыдвиженцами, &lt;…&gt; понимают, что в одиночку представлять и лоббировать интересы избирателей крайне сложно и это можно делать только в составе какого-то объединения, в данном случае в партии большинства, чтобы добиться результата и быть максимально полезными", – считает председатель совета депутатов.Асанцев добавил, что к партии в будущем могут присоединиться и другие самовыдвиженцы, прошедшие в совет.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577218438.html
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новосибирск
РИА Новости
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новосибирск, политика

Асанцев: "Единая Россия" получила поддержку граждан в Новосибирске

10:13 15.09.2020
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© РИА Новости / Александр АстафьЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафь
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. По итогам выборов в совет депутатов Новосибирска 23 кандидата от партии "Единая Россия" получили поддержку граждан, сформировав большинство, сообщил председатель совета, руководитель фракции "ЕР" Дмитрий Асанцев.
"Если смотреть с партийной точки зрения, то я оцениваю результаты выборов положительно, потому что из тех кандидатов, которые были выдвинуты партией, 23 людям избиратели доверились", – рассказал Асанцев РИА Новости.
Трое самовыдвиженцев, прошедших в совет, присоединились к фракции партии.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 15:44Единый день голосования — 2020
В "Единой России" оценили результаты выборов в горсовет Новосибирска
"Это говорит о том, что те кандидаты, которые шли самовыдвиженцами, <…> понимают, что в одиночку представлять и лоббировать интересы избирателей крайне сложно и это можно делать только в составе какого-то объединения, в данном случае в партии большинства, чтобы добиться результата и быть максимально полезными", – считает председатель совета депутатов.
Асанцев добавил, что к партии в будущем могут присоединиться и другие самовыдвиженцы, прошедшие в совет.
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НовосибирскПолитика
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