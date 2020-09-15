https://ria.ru/20200915/vybory-1577246420.html

Асанцев: "Единая Россия" получила поддержку граждан в Новосибирске

По итогам выборов в совет депутатов Новосибирска 23 кандидата от партии "Единая Россия" получили поддержку граждан, сформировав большинство, сообщил... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:13

2020-09-15T10:13

2020-09-15T10:13

новосибирск

политика

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong>По итогам выборов в совет депутатов Новосибирска 23 кандидата от партии "Единая Россия" получили поддержку граждан, сформировав большинство, сообщил председатель совета, руководитель фракции "ЕР" Дмитрий Асанцев."Если смотреть с партийной точки зрения, то я оцениваю результаты выборов положительно, потому что из тех кандидатов, которые были выдвинуты партией, 23 людям избиратели доверились", – рассказал Асанцев РИА Новости.Трое самовыдвиженцев, прошедших в совет, присоединились к фракции партии. "Это говорит о том, что те кандидаты, которые шли самовыдвиженцами, <…> понимают, что в одиночку представлять и лоббировать интересы избирателей крайне сложно и это можно делать только в составе какого-то объединения, в данном случае в партии большинства, чтобы добиться результата и быть максимально полезными", – считает председатель совета депутатов.Асанцев добавил, что к партии в будущем могут присоединиться и другие самовыдвиженцы, прошедшие в совет.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577218438.html

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новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, политика