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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200915/voyna-1577239622.html
Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
Битва за Британию, 80-летие которой отмечается во вторник в Соединенном Королевстве, была важной вехой в истории Второй мировой войны, но решающего влияния на... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T00:15
2020-09-15T09:33
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
великобритания
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Битва за <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Британию</a>, 80-летие которой отмечается во вторник в Соединенном Королевстве, была важной вехой в истории <a href="https://ria.ru/event_Vtoraja_mirovaja_vojjna" target="_blank">Второй мировой войны</a>, но решающего влияния на ее ход и исход не оказала, считают опрошенные РИА Новости историки.Битвой за Британию в исторической литературе называют период интенсивных воздушных ударов немецких ВВС по Великобритании и борьбы английских воздушных сил по их отражению (август 1940 года — май 1941 года). Целью бомбардировок было вывести Англию из войны и создать благоприятные условия для готовящегося нападения Третьего рейха на СССР. В Великобритании день этой битвы отмечается 15 сентября.По его словам, воздушные налеты гитлеровцев были частью плана "Морской лев" по вторжению на Британские острова. Первоочередной задачей немцы считали именно завоевание господства в воздухе. Всего налеты, по разным оценкам, унесли тогда жизни до 30 тысяч мирных британцев, рассказал Мягков.Нечего ответитьОднако немцы встречали сопротивление, которое со временем и привело к их отказу от всей операции. Историк напомнил также об одном случае, которые произошел с немецким командованием в ноябре 1940 года. Тогда к ним приехал нарком иностранных дел СССР <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Molotov_Vjacheslav_Skrjabin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Молотов</a>, который хотел прояснить позицию германского командования и предъявить претензии о переброске германских войск в соседние с Советским Союзом страны.Переключил вниманиеТем не менее, <a href="http://ria.ru/person_Adolf_Gitler/" target="_blank" data-auto="true">Адольф Гитлер</a>, который у тому времени уже дал приказ о разработке плана по нападению на Советский Союз, видел, что у Британии не будет возможности открыть второй фронт и вести самостоятельные действия на континенте, так как основные ее силы были заперты на островах. То, что Германия все свое внимание переключила на Советский Союз, дало Великобритании возможность немного восстановить свои силы.Аналогичного мнения о том, что "Битва за Британию" была важным, но не решающим эпизодом Второй мировой, придерживается и бывший директор Центрального архива Минобороны, ныне руководитель Федерального государственного архива новейшей истории <a href="http://ria.ru/person_Igor_Permjakov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Пермяков</a>.По словам Пермякова, каждая страна, боровшаяся против фашистов, вправе отмечать те события, которые считает наиболее важными для себя. В то же время он также подчеркнул, что решающий вклад в победу над фашизмом внес Советский Союз."Да, огромный вклад союзников в победу над <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>. Да, коалиция существовала против фашизма. Но как бы эта коалиция существовала, если бы не было Советского Союза в тот период? &lt;…&gt; Так что, если хотят они преподносить это для своих граждан так, пусть преподносят. Но серьезные историки все понимают, и люди, которые обладают первоисточниками, все это знают", — добавил специалист, подчеркнув, что нельзя фальсифицировать историю.
https://ria.ru/20200902/kommunizm-1576655265.html
https://ria.ru/20200811/1575660348.html
https://ria.ru/20200805/1575381845.html
Ну зато англосаксы будут против, по их мнению это они победили Гитлера на пляже, а потом захватили ещё и Берлин. Так преподают историю на западе...
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великобритания
германия
РИА Новости
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вторая мировая война (1939-1945), великобритания, германия, в мире

Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию

00:15 15.09.2020 (обновлено: 09:33 15.09.2020)
11894
© РИА Новости / Александр СмотровМемориал в Лондоне, посвященный Битве за Британию (Battle of Britain)
Мемориал в Лондоне, посвященный Битве за Британию (Battle of Britain) - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Смотров
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Битва за Британию, 80-летие которой отмечается во вторник в Соединенном Королевстве, была важной вехой в истории Второй мировой войны, но решающего влияния на ее ход и исход не оказала, считают опрошенные РИА Новости историки.
Битвой за Британию в исторической литературе называют период интенсивных воздушных ударов немецких ВВС по Великобритании и борьбы английских воздушных сил по их отражению (август 1940 года — май 1941 года). Целью бомбардировок было вывести Англию из войны и создать благоприятные условия для готовящегося нападения Третьего рейха на СССР. В Великобритании день этой битвы отмечается 15 сентября.

"Мы ценим мужество английского народа, который отражал налеты, мирного населения, которое было под бомбежкой… Сегодня это важная страница, но она, конечно, с теми гигантскими боями, которые развернулись на Восточном, на советско-германском, фронте, все-таки не идет ни в какое сравнение", — сказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По его словам, воздушные налеты гитлеровцев были частью плана "Морской лев" по вторжению на Британские острова. Первоочередной задачей немцы считали именно завоевание господства в воздухе. Всего налеты, по разным оценкам, унесли тогда жизни до 30 тысяч мирных британцев, рассказал Мягков.
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Нечего ответить

Однако немцы встречали сопротивление, которое со временем и привело к их отказу от всей операции. Историк напомнил также об одном случае, которые произошел с немецким командованием в ноябре 1940 года. Тогда к ним приехал нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, который хотел прояснить позицию германского командования и предъявить претензии о переброске германских войск в соседние с Советским Союзом страны.

"Немецкое командование пыталось заверить Молотова, что англичане практически разбиты и не представляют собой никакой силы. Но во время этого визита был совершен налет британской авиации на Берлин. Молотов тогда спросил, чья же тогда авиация налетает сейчас на Берлин, а немцам нечего было ему ответить", — рассказал Мягков.

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Переключил внимание

Тем не менее, Адольф Гитлер, который у тому времени уже дал приказ о разработке плана по нападению на Советский Союз, видел, что у Британии не будет возможности открыть второй фронт и вести самостоятельные действия на континенте, так как основные ее силы были заперты на островах. То, что Германия все свое внимание переключила на Советский Союз, дало Великобритании возможность немного восстановить свои силы.
Аналогичного мнения о том, что "Битва за Британию" была важным, но не решающим эпизодом Второй мировой, придерживается и бывший директор Центрального архива Минобороны, ныне руководитель Федерального государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков.

"Каждый народ чествует те события, которые произошли на его территории, и это объяснимо, это правильно. Понятно, что фашисты наступали на многих направлениях. И понятно, что везде было так или иначе организовано то или иное сопротивление", — сказал он РИА Новости.

По словам Пермякова, каждая страна, боровшаяся против фашистов, вправе отмечать те события, которые считает наиболее важными для себя. В то же время он также подчеркнул, что решающий вклад в победу над фашизмом внес Советский Союз.
"Да, огромный вклад союзников в победу над Германией. Да, коалиция существовала против фашизма. Но как бы эта коалиция существовала, если бы не было Советского Союза в тот период? <…> Так что, если хотят они преподносить это для своих граждан так, пусть преподносят. Но серьезные историки все понимают, и люди, которые обладают первоисточниками, все это знают", — добавил специалист, подчеркнув, что нельзя фальсифицировать историю.
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)ВеликобританияГерманияВ мире
Популярные комментарии
Ну зато англосаксы будут против, по их мнению это они победили Гитлера на пляже, а потом захватили ещё и Берлин. Так преподают историю на западе...
15 сентября, 02:06
ttacole7404
1000000
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