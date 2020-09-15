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https://ria.ru/20200915/volodin-1577264380.html
Володин попросил Терешкову и Чилингарова уйти на удаленку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил коллег-депутатов, которые имеют противопоказания или находятся в преклонном возрасте, поберечь себя и перейти на... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:01
2020-09-15T14:58
валентина терешкова
госдума рф
вячеслав володин
европа
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> попросил коллег-депутатов, которые имеют противопоказания или находятся в преклонном возрасте, поберечь себя и перейти на удаленную работу.В ходе выступления на первом пленарном заседании осенней сессии Володин отметил, что в отличие от европейских парламентов, Госдума работает. В то же время он напомнил своим коллегам о необходимости беречь себя. В частности, он обратился к депутатам <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Tereshkova/" target="_blank" data-auto="true">Валентине Терешковой</a> и <a href="http://ria.ru/person_Artur_CHilingarov/" target="_blank" data-auto="true">Артуру Чилингарову</a>."Это понятно, там (в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>) нет среди депутатов первой женщины-космонавта, нет покорителя льдов, наших просторов арктических и глубин океанических. Нет у них таких там. Они все сидят, закрылись по домам, по виллам, кто где. А вы на передовую все рветесь. Поэтому, коллеги, давайте мы здесь примем решение", - сказал Володин.Терешкова, скорее всего, не хотела покидать зал пленарных заседаний, и ответила ему с места. "Валентина Владимировна, не "ну", да-да-да", - прореагировал Володин."Мы должны вас беречь, вы - наше достояние. Коллеги, поддерживаете?" - продолжил Володин, на что получил коллективный положительный ответ депутатов."Валентина Владимировна, Артур Николаевич и еще ряд наших коллег - просьба выполнить поручение Государственной думы. Вот заслушаете выступления руководителей политических фракций, а потом - в свой кабинет, и оттуда принимайте участие в обсуждении вопросов. Если вы видите - что-то идет не так, в этом случае тогда спускайтесь и поправляйте. А все остальное - доверьте тем, кто вас любит, уважает, ценит и несет ответственность за вас", - подытожил Володин.
https://ria.ru/20200315/1568634736.html
Ей лучше в космос
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"Мы должны вас беречь": Володин убеждает Терешкову работать удаленно
На первом заседании Володин убеждает Терешкову работать удаленно. "'Ну'... Валентина Владимировна... Не 'ну'..."
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валентина терешкова, госдума рф, вячеслав володин, европа, общество

Володин попросил Терешкову и Чилингарова уйти на удаленку

14:01 15.09.2020 (обновлено: 14:58 15.09.2020)
3078
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил коллег-депутатов, которые имеют противопоказания или находятся в преклонном возрасте, поберечь себя и перейти на удаленную работу.
В ходе выступления на первом пленарном заседании осенней сессии Володин отметил, что в отличие от европейских парламентов, Госдума работает. В то же время он напомнил своим коллегам о необходимости беречь себя. В частности, он обратился к депутатам Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову.
"Это понятно, там (в Европе) нет среди депутатов первой женщины-космонавта, нет покорителя льдов, наших просторов арктических и глубин океанических. Нет у них таких там. Они все сидят, закрылись по домам, по виллам, кто где. А вы на передовую все рветесь. Поэтому, коллеги, давайте мы здесь примем решение", - сказал Володин.
Терешкова, скорее всего, не хотела покидать зал пленарных заседаний, и ответила ему с места. "Валентина Владимировна, не "ну", да-да-да", - прореагировал Володин.
"Мы должны вас беречь, вы - наше достояние. Коллеги, поддерживаете?" - продолжил Володин, на что получил коллективный положительный ответ депутатов.
"Валентина Владимировна, Артур Николаевич и еще ряд наших коллег - просьба выполнить поручение Государственной думы. Вот заслушаете выступления руководителей политических фракций, а потом - в свой кабинет, и оттуда принимайте участие в обсуждении вопросов. Если вы видите - что-то идет не так, в этом случае тогда спускайтесь и поправляйте. А все остальное - доверьте тем, кто вас любит, уважает, ценит и несет ответственность за вас", - подытожил Володин.
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Валентина ТерешковаГосдума РФВячеслав ВолодинЕвропаОбщество
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Алексей ВеселинАлексей Веселин
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