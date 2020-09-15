https://ria.ru/20200915/voennye-1577240008.html

В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России

Американские военные раздувают "российскую угрозу" вместо продуктивного диалога с Москвой, заявили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T01:25

2020-09-15T01:25

2020-09-15T09:07

россия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости.</strong> Американские военные раздувают "российскую угрозу" вместо продуктивного диалога с Москвой, заявили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.Так в дипмиссии прокомментировали интервью главы Командования глобального удара <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> генерала Тимоти Рэя, которое вышло 13 сентября в издании Air Force Times. По мнению дипломатов, Рэй де-факто ставит предполагаемую угрозу, исходящую от России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, в один ряд с терроризмом.Дипломаты призвали американские власти "не раздувать антироссийские настроения в обществе" и "сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности".Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал РИА Новости, что мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> вооружиться ядерными зарядами малой мощности.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>. По словам главы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергея Лаврова</a>, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европе</a>.Новая российская доктрина подразумевает, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".Как отмечал ранее пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, в документе "совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия".

https://ria.ru/20200901/lavrov-1576563635.html

https://ria.ru/20200914/udar-1577232079.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире