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https://ria.ru/20200915/voennye-1577240008.html
В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
Американские военные раздувают "российскую угрозу" вместо продуктивного диалога с Москвой, заявили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T01:25
2020-09-15T09:07
россия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости.</strong> Американские военные раздувают "российскую угрозу" вместо продуктивного диалога с Москвой, заявили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.Так в дипмиссии прокомментировали интервью главы Командования глобального удара <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> генерала Тимоти Рэя, которое вышло 13 сентября в издании Air Force Times. По мнению дипломатов, Рэй де-факто ставит предполагаемую угрозу, исходящую от России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, в один ряд с терроризмом.Дипломаты призвали американские власти "не раздувать антироссийские настроения в обществе" и "сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности".Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал РИА Новости, что мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> вооружиться ядерными зарядами малой мощности.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>. По словам главы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергея Лаврова</a>, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европе</a>.Новая российская доктрина подразумевает, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".Как отмечал ранее пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, в документе "совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия".
https://ria.ru/20200901/lavrov-1576563635.html
https://ria.ru/20200914/udar-1577232079.html
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россия
сша
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россия, сша, в мире

В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России

01:25 15.09.2020 (обновлено: 09:07 15.09.2020)
13210
© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Американские военные раздувают "российскую угрозу" вместо продуктивного диалога с Москвой, заявили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.
Так в дипмиссии прокомментировали интервью главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя, которое вышло 13 сентября в издании Air Force Times.
По мнению дипломатов, Рэй де-факто ставит предполагаемую угрозу, исходящую от России и Китая, в один ряд с терроризмом.

"(Рэй — Прим. ред.) увязывает такую "опасность" с ведущейся нашими странами модернизацией ядерного арсенала. Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия. При этом США понижают "порог" применения ядерных вооружений — в 2019 году развернули боезаряды малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент II". Подобные действия повышают риск эскалации потенциального конфликта", — заявили в посольстве.

Дипломаты призвали американские власти "не раздувать антироссийские настроения в обществе" и "сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО в Москве. 2 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:03
Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал РИА Новости, что мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
Новая российская доктрина подразумевает, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Как отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в документе "совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия".
Гаубица XM2001 Crusader - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 19:11
США в разы сократили время удара по России
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РоссияСШАВ мире
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