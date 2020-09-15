https://ria.ru/20200915/vitaminy-1577267371.html

Названы самые важные витамины осенью

Врач-иммунолог Марина Аплетаева перечислила витамины, способные обеспечить нормальное функционирование организма осенью. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:45

2020-09-15T14:45

2020-09-15T14:48

марина аплетаева

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Врач-иммунолог <a href="http://ria.ru/person_marina-apletaeva/" target="_blank" data-auto="true">Марина Аплетаева</a> перечислила витамины, способные обеспечить нормальное функционирование организма осенью.По ее словам, определяющее место в защите от сезонных заболеваний занимает бета-каротин, содержащийся в овощах и фруктах оранжевого или ярко-желтого цвета.Бета-каротин также является предшественником витамина А, который защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов и бактерий, отметила врач.Не менее важен для организма и витамин С. Аплетаева подчеркнула, что этот элемент — буфер, помогающий улучшить клеточный иммунитет.

https://ria.ru/20200802/1575267120.html

https://rsport.ria.ru/20200830/volosy-1576491089.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина аплетаева, здоровье, общество