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Названы самые важные витамины осенью
Врач-иммунолог Марина Аплетаева перечислила витамины, способные обеспечить нормальное функционирование организма осенью. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:45
2020-09-15T14:48
марина аплетаева
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Врач-иммунолог <a href="http://ria.ru/person_marina-apletaeva/" target="_blank" data-auto="true">Марина Аплетаева</a> перечислила витамины, способные обеспечить нормальное функционирование организма осенью.По ее словам, определяющее место в защите от сезонных заболеваний занимает бета-каротин, содержащийся в овощах и фруктах оранжевого или ярко-желтого цвета.Бета-каротин также является предшественником витамина А, который защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов и бактерий, отметила врач.Не менее важен для организма и витамин С. Аплетаева подчеркнула, что этот элемент — буфер, помогающий улучшить клеточный иммунитет.
https://ria.ru/20200802/1575267120.html
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марина аплетаева, здоровье, общество

Названы самые важные витамины осенью

14:45 15.09.2020 (обновлено: 14:48 15.09.2020)
13386
© Фото : Pixabay / Linus SchützКроссовки
Кроссовки - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : Pixabay / Linus Schütz
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Врач-иммунолог Марина Аплетаева перечислила витамины, способные обеспечить нормальное функционирование организма осенью.
По ее словам, определяющее место в защите от сезонных заболеваний занимает бета-каротин, содержащийся в овощах и фруктах оранжевого или ярко-желтого цвета.
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Бета-каротин также является предшественником витамина А, который защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов и бактерий, отметила врач.

"В природе витамин А в чистом виде еще есть в молочных продуктах, но иногда их жирность бывает достаточно велика, поэтому здесь нужна мера", — сказала она в комментарии RT.

Не менее важен для организма и витамин С. Аплетаева подчеркнула, что этот элемент — буфер, помогающий улучшить клеточный иммунитет.

"Витамин С также является хорошим антиоксидантом, он защищает клетки организма от повреждений", — заключила специалист.

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4515432
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