Названы самые важные витамины осенью
14:45 15.09.2020 (обновлено: 14:48 15.09.2020)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Врач-иммунолог Марина Аплетаева перечислила витамины, способные обеспечить нормальное функционирование организма осенью.
По ее словам, определяющее место в защите от сезонных заболеваний занимает бета-каротин, содержащийся в овощах и фруктах оранжевого или ярко-желтого цвета.
Бета-каротин также является предшественником витамина А, который защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов и бактерий, отметила врач.
"В природе витамин А в чистом виде еще есть в молочных продуктах, но иногда их жирность бывает достаточно велика, поэтому здесь нужна мера", — сказала она в комментарии RT.
Не менее важен для организма и витамин С. Аплетаева подчеркнула, что этот элемент — буфер, помогающий улучшить клеточный иммунитет.
"Витамин С также является хорошим антиоксидантом, он защищает клетки организма от повреждений", — заключила специалист.
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