https://ria.ru/20200915/vertolet-1577256978.html

Американский военный вертолет разбился в Сирии

Вертолет вооруженных сил США потерпел крушение в районе поселения Ярубия в сирийской провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное агентство САНА со... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:34

2020-09-15T12:34

2020-09-15T12:39

война в сирии

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сша

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<strong>БЕЙРУТ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Вертолет вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> потерпел крушение в районе поселения Ярубия в сирийской провинции <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a>, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на местные источники."Вертолет оккупационных сил США разбился в деревне Тель-Хаддад в районе Ярубии", - пишет <a href="http://sana.sy/ru/" target="_blank">САНА</a>.По данным агентства, место крушения оцеплено бронетехникой американских военных.

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/krushenie-1576588981.html

Игорь Земский Отличная новость! Больше падших врагов! 93

Александр Невский "...Долетался, твою в гробину мать-то! Долетался... "- из фильма "Они сражались за Родину"- герой В,М,Шукшина. 70

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, сирия, сша, в мире