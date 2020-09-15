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Американский военный вертолет разбился в Сирии
Вертолет вооруженных сил США потерпел крушение в районе поселения Ярубия в сирийской провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное агентство САНА со... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:34
2020-09-15T12:39
война в сирии
сирия
сша
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Вертолет вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> потерпел крушение в районе поселения Ярубия в сирийской провинции <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a>, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на местные источники."Вертолет оккупационных сил США разбился в деревне Тель-Хаддад в районе Ярубии", - пишет <a href="http://sana.sy/ru/" target="_blank">САНА</a>.По данным агентства, место крушения оцеплено бронетехникой американских военных.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/krushenie-1576588981.html
Отличная новость! Больше падших врагов!
93
"...Долетался, твою в гробину мать-то! Долетался... "- из фильма "Они сражались за Родину"- герой В,М,Шукшина.
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сирия
сша
РИА Новости
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60
война в сирии, сирия, сша, в мире

Американский военный вертолет разбился в Сирии

12:34 15.09.2020 (обновлено: 12:39 15.09.2020)
34098
© Фото : Maj. Robert FellinghamАмериканский военный
Американский военный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : Maj. Robert Fellingham
Американский военный. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 сен - РИА Новости. Вертолет вооруженных сил США потерпел крушение в районе поселения Ярубия в сирийской провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на местные источники.
"Вертолет оккупационных сил США разбился в деревне Тель-Хаддад в районе Ярубии", - пишет САНА.
Вертолет Ми-24 направляется на боевое задание в районе дороги Кабул - Герат, Афганистан - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 16:35
Крушение вертолета, перевозившего раненых, произошло в Афганистане
По данным агентства, место крушения оцеплено бронетехникой американских военных.
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Война в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Отличная новость! Больше падших врагов!
15 сентября, 12:45
ИЗИгорь Земский
8731002
"...Долетался, твою в гробину мать-то! Долетался... "- из фильма "Они сражались за Родину"- герой В,М,Шукшина.
15 сентября, 12:39
Александр НевскийАлександр Невский
6730000
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