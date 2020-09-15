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https://ria.ru/20200915/venera-1577268021.html
"Роскосмос" усомнился в существовании жизни на Венере
Исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко прокомментировал публикации о биомаркерах на Венере. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:56
2020-09-15T15:08
риа наука
александр блошенко
венера
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Исполнительный директор по перспективным программам и науке "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bloshenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Блошенко</a> прокомментировал публикации о биомаркерах на Венере.Накануне стало известно, что ученые из Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.Он отметил, что "достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры".
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александр блошенко, венера, космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" усомнился в существовании жизни на Венере

14:56 15.09.2020 (обновлено: 15:08 15.09.2020)
663
© NASAПланета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© NASA
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко прокомментировал публикации о биомаркерах на Венере.
Накануне стало известно, что ученые из Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.

"Обнаружение дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете", — цитирует Блошенко сайте "Роскосмоса".

Он отметил, что "достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры".
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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РИА НаукаАлександр БлошенкоВенераКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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