"Роскосмос" усомнился в существовании жизни на Венере
14:56 15.09.2020 (обновлено: 15:08 15.09.2020)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко прокомментировал публикации о биомаркерах на Венере.
Накануне стало известно, что ученые из Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.
"Обнаружение дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете", — цитирует Блошенко сайте "Роскосмоса".
Он отметил, что "достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры".
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