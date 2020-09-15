https://ria.ru/20200915/venera-1577268021.html

"Роскосмос" усомнился в существовании жизни на Венере

Исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко прокомментировал публикации о биомаркерах на Венере. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:56

2020-09-15T14:56

2020-09-15T15:08

риа наука

александр блошенко

венера

космос - риа наука

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/17917/77/179177749_0:0:360:203_1400x0_80_0_0_89fc3041e80a9b64a15d86f07122c69f.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Исполнительный директор по перспективным программам и науке "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bloshenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Блошенко</a> прокомментировал публикации о биомаркерах на Венере.Накануне стало известно, что ученые из Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.Он отметил, что "достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры".

https://ria.ru/20200915/venera-1577259014.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр блошенко, венера, космос - риа наука, роскосмос