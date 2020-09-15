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Рогозин назвал Венеру сущим адом
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал адскими условия на Венере на фоне сообщений об открытии зарубежными учеными на планете биомаркеров, которые могут... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:07
2020-09-15T13:52
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
великобритания
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> назвал адскими условия на Венере на фоне сообщений об открытии зарубежными учеными на планете биомаркеров, которые могут свидетельствовать о существовании там жизни."Некие российские ученые утверждают, что это (научное открытие. — Прим. ред.) еще не является прямым доказательством. Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", — сказал Рогозин.Ранее сообщалось, что ученые Кардиффского университета (<a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>) и Массачусетского технологического университета (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.По земным меркам на Венере действительно слишком жарко — температура на поверхности почти 500 градусов по Цельсию и давление около 100 атмосфер.
https://ria.ru/20200720/1574608254.html
Сущий Ад это руководство Рогозина Роскосмосом......
106
- Алло! Венера? - Да. - Это Марс говорит. Тебя на Земле назвали сущим адом. - Правда? Как это мило. А кто? - Да я сам не понял, фамилия то ли Рогозин то ли Пустозвонов. - Передай ему что я его жду в гости. - Он не прилетит. Он про полеты в космос ни чего не знает. Там на Земле есть другой парень - фамилия Маск, вот он может прилететь
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, великобритания, сша

Рогозин назвал Венеру сущим адом

13:07 15.09.2020 (обновлено: 13:52 15.09.2020)
8983
© NASA / SSV, MIPL, Magellan TeamПланета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© NASA / SSV, MIPL, Magellan Team
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал адскими условия на Венере на фоне сообщений об открытии зарубежными учеными на планете биомаркеров, которые могут свидетельствовать о существовании там жизни.
"Некие российские ученые утверждают, что это (научное открытие. — Прим. ред.) еще не является прямым доказательством. Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", — сказал Рогозин.
Ранее сообщалось, что ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.
По земным меркам на Венере действительно слишком жарко — температура на поверхности почти 500 градусов по Цельсию и давление около 100 атмосфер.
Активные (красным) и неактивные (белым) короны на карте Венеры - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 18:05РИА Наука
Ученые обнаружили на Венере активные вулканы
466973532
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Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинВеликобританияСША
Популярные комментарии
Сущий Ад это руководство Рогозина Роскосмосом......
15 сентября, 13:27
Арсений НовиковАрсений Новиков
58911122
- Алло! Венера? - Да. - Это Марс говорит. Тебя на Земле назвали сущим адом. - Правда? Как это мило. А кто? - Да я сам не понял, фамилия то ли Рогозин то ли Пустозвонов. - Передай ему что я его жду в гости. - Он не прилетит. Он про полеты в космос ни чего не знает. Там на Земле есть другой парень - фамилия Маск, вот он может прилететь
15 сентября, 14:03
Сергей ВеселовСергей Веселов
341601137
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