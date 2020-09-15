https://ria.ru/20200915/venera-1577259014.html
Рогозин назвал Венеру сущим адом
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал адскими условия на Венере на фоне сообщений об открытии зарубежными учеными на планете биомаркеров, которые могут... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:07
2020-09-15T13:07
2020-09-15T13:52
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
великобритания
сша
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> назвал адскими условия на Венере на фоне сообщений об открытии зарубежными учеными на планете биомаркеров, которые могут свидетельствовать о существовании там жизни."Некие российские ученые утверждают, что это (научное открытие. — Прим. ред.) еще не является прямым доказательством. Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", — сказал Рогозин.Ранее сообщалось, что ученые Кардиффского университета (<a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>) и Массачусетского технологического университета (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.По земным меркам на Венере действительно слишком жарко — температура на поверхности почти 500 градусов по Цельсию и давление около 100 атмосфер.
https://ria.ru/20200720/1574608254.html
Арсений Новиков
Сущий Ад это руководство Рогозина Роскосмосом......
106
Сергей Веселов
- Алло! Венера? - Да. - Это Марс говорит. Тебя на Земле назвали сущим адом. - Правда? Как это мило. А кто? - Да я сам не понял, фамилия то ли Рогозин то ли Пустозвонов. - Передай ему что я его жду в гости. - Он не прилетит. Он про полеты в космос ни чего не знает. Там на Земле есть другой парень - фамилия Маск, вот он может прилететь
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великобритания
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, великобритания, сша