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https://ria.ru/20200915/venera-1577258498.html
Рогозин назвал Венеру "русской" планетой
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал чисто российскую миссию на Венеру. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:59
2020-09-15T15:44
риа наука
венера-д
венера
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роскосмос
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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> анонсировал чисто российскую миссию на Венеру.Он отметил, что проекты миссий по исследованию Венеры включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов, которую, как сообщалось, должны утвердить до конца года.Ранее в интервью РИА Новости Рогозин сообщил, что в российской ракетно-космической отрасли ему представили варианты доставки на Землю проб грунта с Венеры.Ближайшая миссия на Венеру планируется на 2027-2029 годы. Это должен был быть совместный с США проект "Венера-Д", но сегодня стало известно, что "Роскосмос" отказался от участия США в нем. Решено реализовать ранее запланированную миссию "Венера-Д", включающую посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта.Рогозин ранее отмечал, что пока непонятно, организуют ли возврат грунта с Венеры в рамках миссии "Венера-Д" или одной из следующих миссий.Ранее ученые Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/nauka-1577244729.html
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венера-д, венера, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, великобритания, сша

Рогозин назвал Венеру "русской" планетой

12:59 15.09.2020 (обновлено: 15:44 15.09.2020)
4071
© Фото : ISAS / JAXAЯпонский зонд "Ацацуки" передал с орбиты фотографии Венеры
Японский зонд Ацацуки передал с орбиты фотографии Венеры - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : ISAS / JAXA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал чисто российскую миссию на Венеру.

"У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры — совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера — это все-таки русская планета", — сказал Рогозин журналистам.

Он отметил, что проекты миссий по исследованию Венеры включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов, которую, как сообщалось, должны утвердить до конца года.
Ранее в интервью РИА Новости Рогозин сообщил, что в российской ракетно-космической отрасли ему представили варианты доставки на Землю проб грунта с Венеры.
Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда Акацуки - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Ближайшая миссия на Венеру планируется на 2027-2029 годы. Это должен был быть совместный с США проект "Венера-Д", но сегодня стало известно, что "Роскосмос" отказался от участия США в нем. Решено реализовать ранее запланированную миссию "Венера-Д", включающую посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта.
Рогозин ранее отмечал, что пока непонятно, организуют ли возврат грунта с Венеры в рамках миссии "Венера-Д" или одной из следующих миссий.
Ранее ученые Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Рогозин назвал Венеру сущим адом
53332307
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