https://ria.ru/20200915/venera-1577258498.html

Рогозин назвал Венеру "русской" планетой

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал чисто российскую миссию на Венеру. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:59

2020-09-15T12:59

2020-09-15T15:44

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венера

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дмитрий рогозин

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сша

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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> анонсировал чисто российскую миссию на Венеру.Он отметил, что проекты миссий по исследованию Венеры включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов, которую, как сообщалось, должны утвердить до конца года.Ранее в интервью РИА Новости Рогозин сообщил, что в российской ракетно-космической отрасли ему представили варианты доставки на Землю проб грунта с Венеры.Ближайшая миссия на Венеру планируется на 2027-2029 годы. Это должен был быть совместный с США проект "Венера-Д", но сегодня стало известно, что "Роскосмос" отказался от участия США в нем. Решено реализовать ранее запланированную миссию "Венера-Д", включающую посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта.Рогозин ранее отмечал, что пока непонятно, организуют ли возврат грунта с Венеры в рамках миссии "Венера-Д" или одной из следующих миссий.Ранее ученые Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/nauka-1577244729.html

https://ria.ru/20200915/venera-1577259014.html

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великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венера-д, венера, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, великобритания, сша