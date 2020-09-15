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Туризм
https://ria.ru/20200915/veloturizm-1577243419.html
В Ростуризме рассказали о планах по развитию велотуризма в России
Обустроенный веломаршрут Москва — Санкт-Петербург, который реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму, может стать первым национальным проектом РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:56
2020-09-15T11:56
туризм
туризм
кб "стрелка"
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
москва
осташков
тверь
санкт-петербург
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<strong>МОСКЫА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Обустроенный веломаршрут Москва — Санкт-Петербург, который реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму, может стать первым национальным проектом в области велотуризма, сообщили в пресс-службе Ростуризма.В ведомстве рассказали, что исследовательская велоэкспедиция из Москвы в Санкт-Петербург, организованная командой Let"sbikeit! и КБ Стрелка при поддержке Ростуризма, стартовала в эти выходные в столице. Она продлится 16 дней. Цель путешествия — произвести трассировку маршрута, привлечь к исследованию локальные сообщества и повысить интерес к такому виду досуга.В экспедиции принимают участие больше 10 человек: и любители с опытом, и новички. Они знакомятся с трассой, исследуют максимально проблемные участки и изучают туристический потенциал природных и исторических достопримечательностей.Кроме того, каждый участник зарегистрируется в Telegram и вступит в диалог с велоботом, который будет осуществлять навигацию велосипедистов и собирать различного типа данные о маршруте. Эти материалы лягут в основу обновления инфраструктуры, что обеспечит популярность маршрута Москва - Санкт-Петербург среди пользователей с любым уровнем физической подготовки.
https://ria.ru/20200915/astroturizm-1577078498.html
москва
осташков
тверь
санкт-петербург
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туризм, кб "стрелка", новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, осташков, тверь, санкт-петербург

В Ростуризме рассказали о планах по развитию велотуризма в России

11:56 15.09.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКЫА, 15 сен — РИА Новости. Обустроенный веломаршрут Москва — Санкт-Петербург, который реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму, может стать первым национальным проектом в области велотуризма, сообщили в пресс-службе Ростуризма.
В ведомстве рассказали, что исследовательская велоэкспедиция из Москвы в Санкт-Петербург, организованная командой Let"sbikeit! и КБ Стрелка при поддержке Ростуризма, стартовала в эти выходные в столице. Она продлится 16 дней. Цель путешествия — произвести трассировку маршрута, привлечь к исследованию локальные сообщества и повысить интерес к такому виду досуга.
"Популярность велотуризма в России продолжает расти на фоне развития внутреннего туризма и роста запроса на активный отдых. Однако отсутствие необходимой инфраструктуры для велосипедистов пока мешает реализации существующего спроса. Создание обустроенного веломаршрута Москва - Санкт-Петербург может стать первым таким нацпроектом и позволит объединить территории в единую туристическую сеть", — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В экспедиции принимают участие больше 10 человек: и любители с опытом, и новички. Они знакомятся с трассой, исследуют максимально проблемные участки и изучают туристический потенциал природных и исторических достопримечательностей.
"Протяженность заезда составит 1150 километров. В маршрут войдут исторические поселения — Торжок, Осташков и Санкт-Петербург, а также другие города, обладающие культурным наследием — Великий Новгород, Тверь, Старая Русса, Гатчина. Локальные велосообщества смогут присоединиться к велоисследованию на отдельных участках маршрута и принять участие в экспедиции", — уточнили в Ростуризме.
Кроме того, каждый участник зарегистрируется в Telegram и вступит в диалог с велоботом, который будет осуществлять навигацию велосипедистов и собирать различного типа данные о маршруте. Эти материалы лягут в основу обновления инфраструктуры, что обеспечит популярность маршрута Москва - Санкт-Петербург среди пользователей с любым уровнем физической подготовки.
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ТуризмТуризмКБ "Стрелка"Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)МоскваОсташковТверьСанкт-Петербург
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