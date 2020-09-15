https://ria.ru/20200915/veloturizm-1577243419.html

В Ростуризме рассказали о планах по развитию велотуризма в России

Обустроенный веломаршрут Москва — Санкт-Петербург, который реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму, может стать первым национальным проектом РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:56

2020-09-15T11:56

2020-09-15T11:56

туризм

туризм

кб "стрелка"

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

москва

осташков

тверь

санкт-петербург

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<strong>МОСКЫА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Обустроенный веломаршрут Москва — Санкт-Петербург, который реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму, может стать первым национальным проектом в области велотуризма, сообщили в пресс-службе Ростуризма.В ведомстве рассказали, что исследовательская велоэкспедиция из Москвы в Санкт-Петербург, организованная командой Let"sbikeit! и КБ Стрелка при поддержке Ростуризма, стартовала в эти выходные в столице. Она продлится 16 дней. Цель путешествия — произвести трассировку маршрута, привлечь к исследованию локальные сообщества и повысить интерес к такому виду досуга.В экспедиции принимают участие больше 10 человек: и любители с опытом, и новички. Они знакомятся с трассой, исследуют максимально проблемные участки и изучают туристический потенциал природных и исторических достопримечательностей.Кроме того, каждый участник зарегистрируется в Telegram и вступит в диалог с велоботом, который будет осуществлять навигацию велосипедистов и собирать различного типа данные о маршруте. Эти материалы лягут в основу обновления инфраструктуры, что обеспечит популярность маршрута Москва - Санкт-Петербург среди пользователей с любым уровнем физической подготовки.

https://ria.ru/20200915/astroturizm-1577078498.html

москва

осташков

тверь

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, кб "стрелка", новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, осташков, тверь, санкт-петербург