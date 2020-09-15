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https://ria.ru/20200915/vaktsiny-1577291360.html
Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу создать центр, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T22:27
2020-09-15T22:27
коронавирус covid-19
максим степанов
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> поставил задачу создать центр, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами, сообщила во вторник пресс-служба его офиса.Во вторник под председательством заместителя руководителя офиса президента Украины Юлии Соколовской состоялось совещание по вопросам развития системы биологической безопасности страны. В совещании приняли участие представители министерства здравоохранения и минфина, а также руководители и ведущие академики Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук."Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами. В перспективе это позволит преодолеть зависимость государства от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозам для государства", - говорится в сообщении.Уточняется, что во время совещания представители минздрава презентовали видение направлений локализации производства вакцин, осуществление научно-исследовательских и научно-технологических разработок с применением генно-инженерных технологий. Также ученые подчеркнули необходимость предоставления приоритета генно-инженерным технологиям производства иммунобиологических препаратов.Ранее глава минздрава Украины <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Степанов</a> заявлял, что охват младенцев плановой вакцинацией составляет менее 50%. По его словам, такая ситуация "грозит новыми вспышками вакциноуправляемых болезней, в том числе кори, которые могут стать непосильным бременем для системы здравоохранения в реалиях с COVID-19".
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577287938.html
Фантазёры))) Закинуться вакциной и в космос на гиперлупе полетят))
31
А ещё хочу мост, анжинерной конструкции...
31
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украина
РИА Новости
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коронавирус covid-19, максим степанов, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский поручил создать центр по производству вакцин

22:27 15.09.2020
1213
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене. - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 15 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу создать центр, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами, сообщила во вторник пресс-служба его офиса.
Во вторник под председательством заместителя руководителя офиса президента Украины Юлии Соколовской состоялось совещание по вопросам развития системы биологической безопасности страны. В совещании приняли участие представители министерства здравоохранения и минфина, а также руководители и ведущие академики Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук.
"Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами. В перспективе это позволит преодолеть зависимость государства от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозам для государства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время совещания представители минздрава презентовали видение направлений локализации производства вакцин, осуществление научно-исследовательских и научно-технологических разработок с применением генно-инженерных технологий. Также ученые подчеркнули необходимость предоставления приоритета генно-инженерным технологиям производства иммунобиологических препаратов.
Ранее глава минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что охват младенцев плановой вакцинацией составляет менее 50%. По его словам, такая ситуация "грозит новыми вспышками вакциноуправляемых болезней, в том числе кори, которые могут стать непосильным бременем для системы здравоохранения в реалиях с COVID-19".
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Обсудить 15
Коронавирус COVID-19Максим СтепановВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Фантазёры))) Закинуться вакциной и в космос на гиперлупе полетят))
15 сентября, 22:31
Александр НевскийАлександр Невский
20100100
А ещё хочу мост, анжинерной конструкции...
15 сентября, 22:51
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
280000
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