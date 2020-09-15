https://ria.ru/20200915/vaktsiny-1577291360.html

Зеленский поручил создать центр по производству вакцин

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу создать центр, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T22:27

2020-09-15T22:27

2020-09-15T22:27

коронавирус covid-19

максим степанов

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> поставил задачу создать центр, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами, сообщила во вторник пресс-служба его офиса.Во вторник под председательством заместителя руководителя офиса президента Украины Юлии Соколовской состоялось совещание по вопросам развития системы биологической безопасности страны. В совещании приняли участие представители министерства здравоохранения и минфина, а также руководители и ведущие академики Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук."Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами. В перспективе это позволит преодолеть зависимость государства от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозам для государства", - говорится в сообщении.Уточняется, что во время совещания представители минздрава презентовали видение направлений локализации производства вакцин, осуществление научно-исследовательских и научно-технологических разработок с применением генно-инженерных технологий. Также ученые подчеркнули необходимость предоставления приоритета генно-инженерным технологиям производства иммунобиологических препаратов.Ранее глава минздрава Украины <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Степанов</a> заявлял, что охват младенцев плановой вакцинацией составляет менее 50%. По его словам, такая ситуация "грозит новыми вспышками вакциноуправляемых болезней, в том числе кори, которые могут стать непосильным бременем для системы здравоохранения в реалиях с COVID-19".

https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577287938.html

Александр Невский Фантазёры))) Закинуться вакциной и в космос на гиперлупе полетят)) 31

nakιs Kamakιs А ещё хочу мост, анжинерной конструкции... 31

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, максим степанов, владимир зеленский, украина, в мире