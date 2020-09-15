Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577264689.html
Россельхознадзор рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для животных
Экспериментальные образцы вакцины от коронавируса для животных, которая разрабатывается в России, будут готовы в октябре, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:05
2020-09-15T14:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565220241_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b952a67d26768f0a24a5c7d7336bcba6.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Экспериментальные образцы вакцины от коронавируса для животных, которая разрабатывается в России, будут готовы в октябре, сообщил журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Dankvert/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Данкверт</a>.В настоящее время ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19 для животных."Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов. Дальше будем смотреть, будет ли запрос", - сказал Данкверт во вторник.Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных, например для кошек и норок. Препарат в первую очередь планируется рекомендовать звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции; например к ней чувствительны норки, у которых возможна внутривидовая передача коронавируса (одна особь может заразить другую).<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565220241_31:0:2763:2048_1400x0_80_0_0_d8542b5772cce902f6ab592882a28355.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество

Россельхознадзор рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для животных

14:05 15.09.2020 (обновлено: 14:44 15.09.2020)
275
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Кошка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Экспериментальные образцы вакцины от коронавируса для животных, которая разрабатывается в России, будут готовы в октябре, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
В настоящее время ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19 для животных.
"Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов. Дальше будем смотреть, будет ли запрос", - сказал Данкверт во вторник.
Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных, например для кошек и норок. Препарат в первую очередь планируется рекомендовать звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции; например к ней чувствительны норки, у которых возможна внутривидовая передача коронавируса (одна особь может заразить другую).
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
200001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Общество
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский призвал убрать все захоронения с Красной площади
Мы должны вас беречь: Володин убеждает Терешкову работать удаленно
Володин попросил Терешкову и Чилингарова уйти на удаленку
Мужчина в медицинской повязке на улице Нью-Йорка
В США за сутки выявили более 33 тысяч новых случаев COVID-19
Строительство Белорусской АЭС
В Минэнерго Белоруссии ответили на сообщения о "банкротстве" БелАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко распорядился помочь хасидам, застрявшим на границе с Украиной
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Германия хочет получить больше данных о российской вакцине от COVID-19
Пленарное заседание Госдумы
В Госдуму внесли проект о повышении почасовой оплаты труда до 150 рублей
Вид паука Мексиканский красноколенный птицеед
В Германии из-за огромного паука вызвали полицию
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Тегеране назвали угрозы Трампа частью предвыборной борьбы
Алексей Навальный
В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко
Ликвидация мурала с Диджеями свободы в Минске
В Минске мужчина пытался помешать закрасить мурал с "Диджеями Свободы"
Сотрудник полиции
В Подмосковье задержали стрелявшего по самолету мужчину
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский заявил о готовящейся встрече глав стран "нормандской четверки"
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
ВКС перехватили американский бомбардировщик над Беринговым морем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Спасатели рассказали, как общаться с запершимся в квартире ребенком
03:18Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях
03:15США откажутся от использования российского двигателя РД-180
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
Лента новостейМолния