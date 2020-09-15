https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577264689.html

Россельхознадзор рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для животных

Экспериментальные образцы вакцины от коронавируса для животных, которая разрабатывается в России, будут готовы в октябре, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:05

2020-09-15T14:05

2020-09-15T14:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Экспериментальные образцы вакцины от коронавируса для животных, которая разрабатывается в России, будут готовы в октябре, сообщил журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Dankvert/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Данкверт</a>.В настоящее время ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19 для животных."Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов. Дальше будем смотреть, будет ли запрос", - сказал Данкверт во вторник.Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных, например для кошек и норок. Препарат в первую очередь планируется рекомендовать звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции; например к ней чувствительны норки, у которых возможна внутривидовая передача коронавируса (одна особь может заразить другую).<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество