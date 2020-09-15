https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577251561.html

Центр Чумакова выходит на клинические испытания живой вакцины от COVID-19

Институт Чумакова выходит на клинические испытания с живой ослабленной вакциной от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:24

2020-09-15T11:24

2020-09-15T11:24

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Институт Чумакова выходит на клинические испытания с живой ослабленной вакциной от коронавируса, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сейчас институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной. И это тоже хороший пример. Поэтому сколько их нужно в абсолютном количестве, наверное, я не скажу, но нужно много и хороших, и разных, потому что реакции будут у разных людей на разные составы тоже", - сказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.Как заявил ранее министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина - "Спутник V", разработанная центром Гамалеи, уже зарегистрирована. Он уточнил, что из этих вакцин одна – это разработка центра "Вектор", одна - института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577246263.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество