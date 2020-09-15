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https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577251561.html
Центр Чумакова выходит на клинические испытания живой вакцины от COVID-19
Институт Чумакова выходит на клинические испытания с живой ослабленной вакциной от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:24
2020-09-15T11:24
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Институт Чумакова выходит на клинические испытания с живой ослабленной вакциной от коронавируса, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сейчас институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной. И это тоже хороший пример. Поэтому сколько их нужно в абсолютном количестве, наверное, я не скажу, но нужно много и хороших, и разных, потому что реакции будут у разных людей на разные составы тоже", - сказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.Как заявил ранее министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина - "Спутник V", разработанная центром Гамалеи, уже зарегистрирована. Он уточнил, что из этих вакцин одна – это разработка центра "Вектор", одна - института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577246263.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Центр Чумакова выходит на клинические испытания живой вакцины от COVID-19

11:24 15.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины
Производство вакцины - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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Производство вакцины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Институт Чумакова выходит на клинические испытания с живой ослабленной вакциной от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сейчас институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной. И это тоже хороший пример. Поэтому сколько их нужно в абсолютном количестве, наверное, я не скажу, но нужно много и хороших, и разных, потому что реакции будут у разных людей на разные составы тоже", - сказала Попова на заседании президиума РАН.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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