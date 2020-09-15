https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577249089.html
В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
В мире 36 вакцин от коронавируса на стадии клинических испытаний, 92 - на доклинических, в России разрабатывается 26 вариантов вакцин, рассказала глава... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:43
2020-09-15T10:43
2020-09-15T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> В мире 36 вакцин от коронавируса на стадии клинических испытаний, 92 - на доклинических, в России разрабатывается 26 вариантов вакцин, рассказала глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."В мире 36 вакцин на стадии клинических испытаний, 92 препарата проводят доклинические исследования, в России разрабатывается 26 вариантов вакцин в 17 научных организациях", - рассказала Попова в ходе заседания президиума РАН.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)