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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577249089.html
В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
В мире 36 вакцин от коронавируса на стадии клинических испытаний, 92 - на доклинических, в России разрабатывается 26 вариантов вакцин, рассказала глава... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:43
2020-09-15T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> В мире 36 вакцин от коронавируса на стадии клинических испытаний, 92 - на доклинических, в России разрабатывается 26 вариантов вакцин, рассказала глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."В мире 36 вакцин на стадии клинических испытаний, 92 препарата проводят доклинические исследования, в России разрабатывается 26 вариантов вакцин в 17 научных организациях", - рассказала Попова в ходе заседания президиума РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса

10:43 15.09.2020
86
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В мире 36 вакцин от коронавируса на стадии клинических испытаний, 92 - на доклинических, в России разрабатывается 26 вариантов вакцин, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В мире 36 вакцин на стадии клинических испытаний, 92 препарата проводят доклинические исследования, в России разрабатывается 26 вариантов вакцин в 17 научных организациях", - рассказала Попова в ходе заседания президиума РАН.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
122000
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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