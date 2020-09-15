https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577246263.html
Мурашко рассказал о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
В рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прививки сделали более 300 участникам, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:10
2020-09-15T10:10
2020-09-15T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> В рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>" прививки сделали более 300 участникам, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что такие осложнения прогнозируемы, "это то, что описано в инструкции" к препарату.Вакцина "Спутник V", созданная специалистами Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), уже зарегистрирована и запущена в оборот. Пока она поступает в регионы небольшими партиями, но к декабрю темпы производства и поставок обещают нарастить. Массовая вакцинация запланирована на ноябрь.Еще четыре препарата — два отечественных и два зарубежных — находятся в стадии регистрации. Это разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, института Чумакова, китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в ходе клинических испытаний вакцины "Вектора" "ЭпиВакКорона" у добровольцев не проявилось побочных эффектов, кроме болезненности в месте укола. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
Stas Dremov
пострегистрационных испытаниях??? )) ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ НЕ ПРОШЕДШЕЕ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ИСПЫТАНИЙ ... нечто! И сейчас ДОДЕЛЫВАЕТЕ и ПОДГОНЯЕТЕ, так сказать!
23
Russian CRinGeR
Пострегистрационные испытания на бюджетниках😄
16
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
В рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V
" прививки сделали более 300 участникам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко
.
"У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура".
Михаил Мурашко
глава Минздрава
Он уточнил, что такие осложнения прогнозируемы, "это то, что описано в инструкции" к препарату.
Вакцина "Спутник V", созданная специалистами Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), уже зарегистрирована и запущена в оборот. Пока она поступает в регионы небольшими партиями, но к декабрю темпы производства и поставок обещают нарастить. Массовая вакцинация запланирована на ноябрь.
Еще четыре препарата — два отечественных и два зарубежных — находятся в стадии регистрации. Это разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, института Чумакова, китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в ходе клинических испытаний вакцины "Вектора" "ЭпиВакКорона" у добровольцев не проявилось побочных эффектов, кроме болезненности в месте укола.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф