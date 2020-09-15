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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577246263.html
Мурашко рассказал о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
В рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прививки сделали более 300 участникам, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:10
2020-09-15T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> В рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>" прививки сделали более 300 участникам, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что такие осложнения прогнозируемы, "это то, что описано в инструкции" к препарату.Вакцина "Спутник V", созданная специалистами Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), уже зарегистрирована и запущена в оборот. Пока она поступает в регионы небольшими партиями, но к декабрю темпы производства и поставок обещают нарастить. Массовая вакцинация запланирована на ноябрь.Еще четыре препарата — два отечественных и два зарубежных — находятся в стадии регистрации. Это разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, института Чумакова, китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в ходе клинических испытаний вакцины "Вектора" "ЭпиВакКорона" у добровольцев не проявилось побочных эффектов, кроме болезненности в месте укола. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
пострегистрационных испытаниях??? )) ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ НЕ ПРОШЕДШЕЕ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ИСПЫТАНИЙ ... нечто! И сейчас ДОДЕЛЫВАЕТЕ и ПОДГОНЯЕТЕ, так сказать!
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Пострегистрационные испытания на бюджетниках😄
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко

Мурашко рассказал о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

10:10 15.09.2020 (обновлено: 11:00 15.09.2020)
3660
© РИА Новости / Игорь ЗарембоМедик делает прививку с вакциной против гриппа
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прививки сделали более 300 участникам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
глава Минздрава
Он уточнил, что такие осложнения прогнозируемы, "это то, что описано в инструкции" к препарату.
Вакцина "Спутник V", созданная специалистами Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), уже зарегистрирована и запущена в оборот. Пока она поступает в регионы небольшими партиями, но к декабрю темпы производства и поставок обещают нарастить. Массовая вакцинация запланирована на ноябрь.
Еще четыре препарата — два отечественных и два зарубежных — находятся в стадии регистрации. Это разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, института Чумакова, китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в ходе клинических испытаний вакцины "Вектора" "ЭпиВакКорона" у добровольцев не проявилось побочных эффектов, кроме болезненности в месте укола.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
71321114
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мурашко
Популярные комментарии
пострегистрационных испытаниях??? )) ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ НЕ ПРОШЕДШЕЕ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ИСПЫТАНИЙ ... нечто! И сейчас ДОДЕЛЫВАЕТЕ и ПОДГОНЯЕТЕ, так сказать!
15 сентября, 10:31
Stas DremovStas Dremov
1300019
Пострегистрационные испытания на бюджетниках😄
15 сентября, 10:26
Russian CRinGeRRussian CRinGeR
1100014
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