Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/ukraina-1577256527.html
На Украине завели три дела после задержания россиян в Минске
Три уголовных дела завели на Украине после появления информации о якобы украинской спецоперации в Минске в июле, когда были задержаны 33 гражданина РФ, сообщила РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:26
2020-09-15T12:27
ирина венедиктова
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
белоруссия
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1400x0_80_0_0_eb9ebdd17c40a7f4a7efb893cd66fae3.jpg
<strong>КИЕВ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Три уголовных дела завели на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> после появления информации о якобы украинской спецоперации в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в июле, когда были задержаны 33 гражданина РФ, сообщила во вторник генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/person_irina-venediktova/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Венедиктова</a>."У нас есть три уголовных производства относительно "вагнеровцев", - сказала Венедиктова, выступая в Раде. По ее словам, первое из этих уголовных дел было возбуждено сразу после того, как появилось информация о спецоперации в СМИ. Другие детали Венедиктова не раскрыла.Газета "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах ранее сообщила, что задержание 33 россиян в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> спровоцировали спецслужбы Украины. Также в ряде украинских СМИ появилась информация, что якобы украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, те дали показания. Затем эту группу якобы должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, но их планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию якобы отложили из-за контактов с РФ по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу, и операция сорвалась.Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.<a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576972112.html
https://ria.ru/20200827/zaderzhanie-1576381274.html
https://ria.ru/20200819/1575997952.html
1
белоруссия
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1400x0_80_0_0_3e5c6c784707cb7dbdf308fd7525577f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина венедиктова, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, белоруссия, киев, в мире

На Украине завели три дела после задержания россиян в Минске

12:26 15.09.2020 (обновлено: 12:27 15.09.2020)
1061
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Три уголовных дела завели на Украине после появления информации о якобы украинской спецоперации в Минске в июле, когда были задержаны 33 гражданина РФ, сообщила во вторник генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"У нас есть три уголовных производства относительно "вагнеровцев", - сказала Венедиктова, выступая в Раде. По ее словам, первое из этих уголовных дел было возбуждено сразу после того, как появилось информация о спецоперации в СМИ. Другие детали Венедиктова не раскрыла.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 11:06
Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
Газета "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах ранее сообщила, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины. Также в ряде украинских СМИ появилась информация, что якобы украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, те дали показания. Затем эту группу якобы должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но их планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию якобы отложили из-за контактов с РФ по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу, и операция сорвалась.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Владимир Путин о задержании россиян в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 14:17
Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США
Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.
Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 17:31
Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске
0400066
Обсудить 1
Ирина ВенедиктоваСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковБелоруссияКиевВ мире
Рекомендуем
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Евросоюз предложил способ разрешить кризис в Белоруссии
ИО МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом. 10 мая 2018
Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Германию
Алексей Навальный
В Кремле исключают встречу с Навальным после его возвращения в Россию
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины рассказали о последствиях ослабления Лукашенко для Киева
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Опрос показал, какой хотят видеть россияне свою страну
Банкомат
Омбудсмен оценил идею ввести почасовой МРОТ
Жозеп Боррель
Боррель призвал принять санкции по Белоруссии как можно быстрее
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В ПАСЕ требуют от России заверений о невмешательстве в дела Белоруссии
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал улучшение состояния Навального
66-летний Багама Айгубов
Российский пенсионер похудел почти на десять килограммов за пять часов
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Американский военный
Американский военный вертолет разбился в Сирии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Главу МИД Германии раскритиковали за слишком короткую встречу с Лавровым
Глава евродипломатии Боррель оговорился, назвав Белоруссию Украиной
Глава дипломатии ЕС перепутал Белоруссию с Украиной
Строительство Белорусской АЭС
В Минэнерго Белоруссии ответили на сообщения о "банкротстве" БелАЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Спасатели рассказали, как общаться с запершимся в квартире ребенком
03:18Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях
03:15США откажутся от использования российского двигателя РД-180
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
Лента новостейМолния