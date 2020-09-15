https://ria.ru/20200915/ukraina-1577256527.html

На Украине завели три дела после задержания россиян в Минске

Три уголовных дела завели на Украине после появления информации о якобы украинской спецоперации в Минске в июле, когда были задержаны 33 гражданина РФ, сообщила РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:26

2020-09-15T12:26

2020-09-15T12:27

ирина венедиктова

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

белоруссия

киев

в мире

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<strong>КИЕВ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Три уголовных дела завели на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> после появления информации о якобы украинской спецоперации в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в июле, когда были задержаны 33 гражданина РФ, сообщила во вторник генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/person_irina-venediktova/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Венедиктова</a>."У нас есть три уголовных производства относительно "вагнеровцев", - сказала Венедиктова, выступая в Раде. По ее словам, первое из этих уголовных дел было возбуждено сразу после того, как появилось информация о спецоперации в СМИ. Другие детали Венедиктова не раскрыла.Газета "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах ранее сообщила, что задержание 33 россиян в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> спровоцировали спецслужбы Украины. Также в ряде украинских СМИ появилась информация, что якобы украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, те дали показания. Затем эту группу якобы должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, но их планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию якобы отложили из-за контактов с РФ по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу, и операция сорвалась.Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.<a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576972112.html

https://ria.ru/20200827/zaderzhanie-1576381274.html

https://ria.ru/20200819/1575997952.html

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белоруссия

киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, белоруссия, киев, в мире