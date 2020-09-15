На Украине завели три дела после задержания россиян в Минске
12:26 15.09.2020 (обновлено: 12:27 15.09.2020)
1061
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Три уголовных дела завели на Украине после появления информации о якобы украинской спецоперации в Минске в июле, когда были задержаны 33 гражданина РФ, сообщила во вторник генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"У нас есть три уголовных производства относительно "вагнеровцев", - сказала Венедиктова, выступая в Раде. По ее словам, первое из этих уголовных дел было возбуждено сразу после того, как появилось информация о спецоперации в СМИ. Другие детали Венедиктова не раскрыла.
9 сентября, 11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
Газета "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах ранее сообщила, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины. Также в ряде украинских СМИ появилась информация, что якобы украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, те дали показания. Затем эту группу якобы должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но их планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию якобы отложили из-за контактов с РФ по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу, и операция сорвалась.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
27 августа, 14:17Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США
Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.
Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.