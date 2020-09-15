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В МИД Украины рассказали о последствиях ослабления Лукашенко для Киева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко является гарантией того, что белорусская территория не будет использоваться РФ против Украины, заявил Глава МИД Украины РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:40
2020-09-15T11:40
игорь кизим
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> является гарантией того, что белорусская территория не будет использоваться РФ против Украины, заявил Глава МИД Украины <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba" target="_blank">Дмитрий Кулеба</a> в интервью испанской газете <a href="https://www.elmundo.es/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Mundo</a>.Ранее посол Украины в Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Igor_Kizim" target="_blank">Игорь Кизим</a> заявил, что пока рано прогнозировать дальнейшие отношения Киева и Минска, они зависят от отношений Минска и Москвы. Ранее Кизим заявил, что Белоруссия и Россия начали сближение. Он также сказал, что Украину беспокоит, насколько далеко будет интеграция двух стран.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что на танке в Киев не приедет, разве только на тракторе. Позднее он заявил, что никогда с территории Белоруссии россияне не придут на Украину, тем более с оружием. В августе украинские пограничники усилили охрану границы с Белоруссией из-за ситуации в этой стране.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии управляются из Литвы, Польши, Чехии и Украины.
https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577064565.html
Да кому вы нужны, нищеброды :)
12
Кому вы нужны клоуны? Сидите ровно и не выёживайтесь..... Будете выёживаться, научим этикету....
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белоруссия
украина
РИА Новости
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игорь кизим, дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, белоруссия, украина, в мире

В МИД Украины рассказали о последствиях ослабления Лукашенко для Киева

11:40 15.09.2020
2416
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко является гарантией того, что белорусская территория не будет использоваться РФ против Украины, заявил Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Mundo.

"У нас было много гарантий (от Минска), что территория Белоруссии не будет использоваться РФ против Украины. Если Лукашенко ослабнет, эти гарантии перестанут существовать", - заявил Кулеба.

Ранее посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что пока рано прогнозировать дальнейшие отношения Киева и Минска, они зависят от отношений Минска и Москвы. Ранее Кизим заявил, что Белоруссия и Россия начали сближение. Он также сказал, что Украину беспокоит, насколько далеко будет интеграция двух стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что на танке в Киев не приедет, разве только на тракторе. Позднее он заявил, что никогда с территории Белоруссии россияне не придут на Украину, тем более с оружием. В августе украинские пограничники усилили охрану границы с Белоруссией из-за ситуации в этой стране.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии управляются из Литвы, Польши, Чехии и Украины.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 21:15
Бальбек ответил на слова посла Украины об интеграции России и Белоруссии
06501115
Обсудить 5
Игорь КизимДмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да кому вы нужны, нищеброды :)
15 сентября, 11:45
ASAlex Smolov
1010100
Кому вы нужны клоуны? Сидите ровно и не выёживайтесь..... Будете выёживаться, научим этикету....
15 сентября, 11:57
Арсений НовиковАрсений Новиков
1000000
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