В МИД Украины рассказали о последствиях ослабления Лукашенко для Киева
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко является гарантией того, что белорусская территория не будет использоваться РФ против Украины, заявил Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Mundo.
"У нас было много гарантий (от Минска), что территория Белоруссии не будет использоваться РФ против Украины. Если Лукашенко ослабнет, эти гарантии перестанут существовать", - заявил Кулеба.
Ранее посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что пока рано прогнозировать дальнейшие отношения Киева и Минска, они зависят от отношений Минска и Москвы. Ранее Кизим заявил, что Белоруссия и Россия начали сближение. Он также сказал, что Украину беспокоит, насколько далеко будет интеграция двух стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что на танке в Киев не приедет, разве только на тракторе. Позднее он заявил, что никогда с территории Белоруссии россияне не придут на Украину, тем более с оружием. В августе украинские пограничники усилили охрану границы с Белоруссией из-за ситуации в этой стране.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии управляются из Литвы, Польши, Чехии и Украины.
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