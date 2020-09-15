https://ria.ru/20200915/ukraina-1577244980.html

На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов

Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:38

2020-09-15T09:38

2020-09-15T09:38

сергей дейнеко

денис шмыгаль

умань

израиль

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.В понедельник на границу с Украиной начало прибывать значительное количество иностранцев, которые, несмотря на запрет, хотели попасть в страну с целью паломничества. Глава государственной пограничной службы Украины <a href="http://ria.ru/person_sergey-deyneko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дейнеко</a> в понедельник вечером лично направился на границу с Белоруссией из-за прибытия иностранцев, он проинформировал их о запрете въезда иностранцам в страну."По состоянию на сегодняшнее утро, по имеющейся у погранслужбы информации, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко зная об ограничениях въезда иностранцам", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным, транспорт перенаправляют на другие пункты пропуска.Как отмечается, на границе с Белоруссией находятся необходимые резервы погранслужбы, организовано взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Uman/" target="_blank" data-auto="true">Умани</a> Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что власти Украины и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября.

https://ria.ru/20200828/uman-1576444209.html

https://ria.ru/20200828/uman-1576430011.html

Арсений Новиков Как цыгане бродят по всему миру...... 11

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умань

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дейнеко, денис шмыгаль, умань, израиль, украина, в мире