https://ria.ru/20200915/ucheniya-1577270883.html

Белорусские военные прибыли на учения "Кавказ-2020"

Подразделения Вооруженных сил Белоруссии прибыли на полигон "Капустин Яр", где примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", сообщили в РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:33

2020-09-15T15:33

2020-09-15T15:33

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

пакистан

белоруссия

армения

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Подразделения Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> прибыли на полигон "Капустин Яр", где примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", сообщили в Минобороны России."Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь прибыли на полигон "Капустин Яр" где примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", проводимом с 21 по 26 сентября. В ходе учения белорусские военнослужащие в составе коалиционной группировки войск отработают вопросы ведения обороны, отражения воздушных ударов противника, перехода в наступление и последующего его разгрома", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в учении от Белоруссии будет задействовано около 350 человек, свыше 30 танков и боевых машин пехоты, а также шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".Ранее Минобороны сообщало, что пригласило для участия в "Кавказе-2020" военнослужащих из <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, Белоруссии, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянмы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>.

https://ria.ru/20200915/ucheniya-1577269293.html

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белоруссия

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), пакистан, белоруссия, армения, безопасность, в мире