https://ria.ru/20200915/ucheniya-1577269293.html
В Белоруссии начались совместные с Россией учения "Славянское братство"
Учения "Славянское братство-2020" в Белоруссии, в которых участвуют российские военные, проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:10
2020-09-15T15:10
2020-09-15T15:13
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
славянское братство
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Учения "Славянское братство-2020" в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в которых участвуют российские военные, проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против третьих стран, заявили в <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны РФ</a>."С 14 сентября на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения "Славянское братство-2020". Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения <a href="http://ria.ru/organization__39/" target="_blank" data-auto="true">ВДВ</a>", - говорится в сообщении.Отмечается, что на первом этапе, который завершится 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Кроме того, пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.
https://ria.ru/20200914/ucheniya-1577220376.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, славянское братство, белоруссия, в мире