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В Белоруссии начались совместные с Россией учения "Славянское братство"
Учения "Славянское братство-2020" в Белоруссии, в которых участвуют российские военные, проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:10
2020-09-15T15:13
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
славянское братство
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Учения "Славянское братство-2020" в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в которых участвуют российские военные, проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против третьих стран, заявили в <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны РФ</a>."С 14 сентября на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения "Славянское братство-2020". Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения <a href="http://ria.ru/organization__39/" target="_blank" data-auto="true">ВДВ</a>", - говорится в сообщении.Отмечается, что на первом этапе, который завершится 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Кроме того, пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.
https://ria.ru/20200914/ucheniya-1577220376.html
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россия
белоруссия
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воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, славянское братство, белоруссия, в мире

В Белоруссии начались совместные с Россией учения "Славянское братство"

15:10 15.09.2020 (обновлено: 15:13 15.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне "Посулянски Левады" в Сербии
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне Посулянски Левады в Сербии - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Учения "Славянское братство-2020" в Белоруссии, в которых участвуют российские военные, проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против третьих стран, заявили в Минобороны РФ.
"С 14 сентября на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения "Славянское братство-2020". Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе, который завершится 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Кроме того, пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.
Лукашенко: Малые и большие учения мы должны проводить вместе - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 16:08
Лукашенко призвал спланировать военные учения с Россией на годы вперед
9210008
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Воздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияСлавянское братствоБелоруссияВ мире
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