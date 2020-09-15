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Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения
Российские военнослужащие прибыли в Белоруссию для участия в совместных тактических учениях "Славянское братство-2020", сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:50
2020-09-15T12:04
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Российские военнослужащие прибыли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> для участия в совместных тактических учениях "Славянское братство-2020", сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики."Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон "Брестский" для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020". От вооруженных сил Беларуси в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.Отмечается, что всего в практических действиях будут задействованы до 1,5 тысячи военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину.По данным минобороны республики, учения проводятся в два этапа. Как сообщили в пресс-службе, первая фаза предусматривает слаживание подразделений, а вторая, активная фаза, пройдет на полигоне "Брестский", в Брестском районе и на участке реки Мухавец, в период с 21 по 23 сентября.Предполагается, что в ходе учений военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач. Как сообщили в минобороны республики, особенностью учений станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы.Учения "Славянское братство" являются белорусско-российско-сербскими. Однако правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также Западом. По словам министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.Учения "Славянское братство" проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2019 году они проходили в Сербии, а в 2018 году местом проведения была Россия.
https://ria.ru/20200911/bombardirovschiki-1577093130.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
белоруссия, безопасность, в мире

Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения

11:50 15.09.2020 (обновлено: 12:04 15.09.2020)
4061
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие прибыли в Белоруссию для участия в совместных тактических учениях "Славянское братство-2020", сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.
"Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон "Брестский" для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020". От вооруженных сил Беларуси в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Отмечается, что всего в практических действиях будут задействованы до 1,5 тысячи военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину.
По данным минобороны республики, учения проводятся в два этапа. Как сообщили в пресс-службе, первая фаза предусматривает слаживание подразделений, а вторая, активная фаза, пройдет на полигоне "Брестский", в Брестском районе и на участке реки Мухавец, в период с 21 по 23 сентября.
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Предполагается, что в ходе учений военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач. Как сообщили в минобороны республики, особенностью учений станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы.
Учения "Славянское братство" являются белорусско-российско-сербскими. Однако правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также Западом. По словам министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.
Учения "Славянское братство" проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2019 году они проходили в Сербии, а в 2018 году местом проведения была Россия.
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11211008
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15 сентября, 11:57
ASAlex Smolov
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