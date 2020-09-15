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Туризм
https://ria.ru/20200915/turagentstva-1577270507.html
Названо число турагентств, так и не открывшихся после снятия ограничений
После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, порядка 20 процентов туристических агентств не возобновили работу, сообщает РСТ. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T18:42
2020-09-15T18:42
туризм
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, порядка 20 процентов туристических агентств не возобновили работу, сообщает РСТ."После выхода постановления об отсрочке обязательств по несостоявшимся турам до конца 2021 года, туроператоры начали рассылать агентствам уведомления о вариантах возврата денег. И как минимум 10-20 процентов адресатов не откликнулись на эти сообщения. Эксперты говорят, что настоящий масштаб "исхода" будет понятен весной", — сказала представитель РСТ. Молчат несколько тысяч представителей туристической розницы. Хотя в организации отмечают, что сейчас нарушены коммуникации между операторами, агентствами и потребителями."Какие-то агентства съехали из своих офисов, кто-то ушел на "удаленку", остались только личные мобильные телефоны. Но они сами выходят с нами на связь. Тем не менее молчание партнеров – симптом серьезного кризиса на розничном рынке", — сообщили в Союзе.
https://ria.ru/20200913/pletneva-1576645460.html
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туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)

Названо число турагентств, так и не открывшихся после снятия ограничений

18:42 15.09.2020
623
© Depositphotos / EnginKorkmazБодрум на закате, Турция
Бодрум на закате, Турция - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / EnginKorkmaz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, порядка 20 процентов туристических агентств не возобновили работу, сообщает РСТ.
"После выхода постановления об отсрочке обязательств по несостоявшимся турам до конца 2021 года, туроператоры начали рассылать агентствам уведомления о вариантах возврата денег. И как минимум 10-20 процентов адресатов не откликнулись на эти сообщения. Эксперты говорят, что настоящий масштаб "исхода" будет понятен весной", — сказала представитель РСТ.
Молчат несколько тысяч представителей туристической розницы. Хотя в организации отмечают, что сейчас нарушены коммуникации между операторами, агентствами и потребителями.
"Какие-то агентства съехали из своих офисов, кто-то ушел на "удаленку", остались только личные мобильные телефоны. Но они сами выходят с нами на связь. Тем не менее молчание партнеров – симптом серьезного кризиса на розничном рынке", — сообщили в Союзе.
Анна Плетнева в Анталии - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 08:00Туризм
Анна Плетнева — о турецких мачо, горных козлах и мексиканских беженцах
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
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