https://ria.ru/20200915/turagentstva-1577270507.html
Названо число турагентств, так и не открывшихся после снятия ограничений
После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, порядка 20 процентов туристических агентств не возобновили работу, сообщает РСТ. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T18:42
2020-09-15T18:42
2020-09-15T18:42
туризм
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, порядка 20 процентов туристических агентств не возобновили работу, сообщает РСТ."После выхода постановления об отсрочке обязательств по несостоявшимся турам до конца 2021 года, туроператоры начали рассылать агентствам уведомления о вариантах возврата денег. И как минимум 10-20 процентов адресатов не откликнулись на эти сообщения. Эксперты говорят, что настоящий масштаб "исхода" будет понятен весной", — сказала представитель РСТ. Молчат несколько тысяч представителей туристической розницы. Хотя в организации отмечают, что сейчас нарушены коммуникации между операторами, агентствами и потребителями."Какие-то агентства съехали из своих офисов, кто-то ушел на "удаленку", остались только личные мобильные телефоны. Но они сами выходят с нами на связь. Тем не менее молчание партнеров – симптом серьезного кризиса на розничном рынке", — сообщили в Союзе.
https://ria.ru/20200913/pletneva-1576645460.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, порядка 20 процентов туристических агентств не возобновили работу, сообщает РСТ.
"После выхода постановления об отсрочке обязательств по несостоявшимся турам до конца 2021 года, туроператоры начали рассылать агентствам уведомления о вариантах возврата денег. И как минимум 10-20 процентов адресатов не откликнулись на эти сообщения. Эксперты говорят, что настоящий масштаб "исхода" будет понятен весной", — сказала представитель РСТ.
Молчат несколько тысяч представителей туристической розницы. Хотя в организации отмечают, что сейчас нарушены коммуникации между операторами, агентствами и потребителями.
"Какие-то агентства съехали из своих офисов, кто-то ушел на "удаленку", остались только личные мобильные телефоны. Но они сами выходят с нами на связь. Тем не менее молчание партнеров – симптом серьезного кризиса на розничном рынке", — сообщили в Союзе.