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https://ria.ru/20200915/tramp-1577282672.html
Ростех оценил предвыборный плакат Трампа с российскими истребителями
Ростех в ответ на изображение на предвыборном плакате президента США Дональда Трампа российского самолета и автомата намерен отправить его автору подарочный... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T18:12
2020-09-15T21:03
ак-74
дональд трамп
миг-29
ростех
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a> в ответ на изображение на предвыборном плакате президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> российского самолета и автомата намерен отправить его автору подарочный каталог российских военных самолетов, заявили во вторник в пресс-службе госкорпорации.Ранее газета <a href="https://www.politico.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politico</a> сообщила о том, что на одном из предвыборных плакатов Трампа видны российские истребители <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a>, а в руках одного из военнослужащих – автомат <a href="http://ria.ru/product_AK-74/" target="_blank" data-auto="true">АК-74</a>."Очевидно, что это ошибка, причиной которой стала красота российского оружия. Вероятно, дизайнер был настолько впечатлен, что забыл проверить страну-производителя. Тем не менее, вкус у него определённо есть, надеемся, что его не накажут строго. В свою очередь, хотим подарить нашему заокеанскому коллеге книгу о российской истребительной авиации - это красивое и очень познавательное издание. Ждём адрес для отправки", - прокомментировали в Ростехе.
Ростеху только и остаётся высмеивать - работать он не умеет, и не имеет никакого отношения ни к МиГу, ни к АК-47
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ак-74, дональд трамп, миг-29, ростех, сша, в мире

Ростех оценил предвыборный плакат Трампа с российскими истребителями

18:12 15.09.2020 (обновлено: 21:03 15.09.2020)
3894
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ростех в ответ на изображение на предвыборном плакате президента США Дональда Трампа российского самолета и автомата намерен отправить его автору подарочный каталог российских военных самолетов, заявили во вторник в пресс-службе госкорпорации.
Ранее газета Politico сообщила о том, что на одном из предвыборных плакатов Трампа видны российские истребители МиГ-29, а в руках одного из военнослужащих – автомат АК-74.
Рекламная кампания штаба Дональда Трампа с российскими самолетами
Рекламная кампания штаба Дональда Трампа с российскими самолетами - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Рекламная кампания штаба Дональда Трампа с российскими самолетами
"Очевидно, что это ошибка, причиной которой стала красота российского оружия. Вероятно, дизайнер был настолько впечатлен, что забыл проверить страну-производителя. Тем не менее, вкус у него определённо есть, надеемся, что его не накажут строго. В свою очередь, хотим подарить нашему заокеанскому коллеге книгу о российской истребительной авиации - это красивое и очень познавательное издание. Ждём адрес для отправки", - прокомментировали в Ростехе.
113940212
Обсудить 5
АК-74Дональд ТрампМиГ-29РостехСШАВ мире
Популярные комментарии
Ростеху только и остаётся высмеивать - работать он не умеет, и не имеет никакого отношения ни к МиГу, ни к АК-47
15 сентября, 18:58
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500019
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