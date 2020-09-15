https://ria.ru/20200915/tramp-1577282672.html

Ростех оценил предвыборный плакат Трампа с российскими истребителями

Ростех в ответ на изображение на предвыборном плакате президента США Дональда Трампа российского самолета и автомата намерен отправить его автору подарочный... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T18:12

2020-09-15T18:12

2020-09-15T21:03

ак-74

дональд трамп

миг-29

ростех

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a> в ответ на изображение на предвыборном плакате президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> российского самолета и автомата намерен отправить его автору подарочный каталог российских военных самолетов, заявили во вторник в пресс-службе госкорпорации.Ранее газета <a href="https://www.politico.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politico</a> сообщила о том, что на одном из предвыборных плакатов Трампа видны российские истребители <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a>, а в руках одного из военнослужащих – автомат <a href="http://ria.ru/product_AK-74/" target="_blank" data-auto="true">АК-74</a>."Очевидно, что это ошибка, причиной которой стала красота российского оружия. Вероятно, дизайнер был настолько впечатлен, что забыл проверить страну-производителя. Тем не менее, вкус у него определённо есть, надеемся, что его не накажут строго. В свою очередь, хотим подарить нашему заокеанскому коллеге книгу о российской истребительной авиации - это красивое и очень познавательное издание. Ждём адрес для отправки", - прокомментировали в Ростехе.

SkyLark Project Ростеху только и остаётся высмеивать - работать он не умеет, и не имеет никакого отношения ни к МиГу, ни к АК-47 15

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ак-74, дональд трамп, миг-29, ростех, сша, в мире