https://ria.ru/20200915/tramp-1577278892.html

Трамп признал, что хотел устранить Асада

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал вариант "устранения" президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава Пентагона Джеймс Мэттис. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:20

2020-09-15T17:20

2020-09-15T19:12

джеймс мэттис

дональд трамп

министерство обороны сша

башар асад

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577274352_346:764:2629:2048_1400x0_80_0_0_7d4af964a85ec5c4738b26084628726c.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что рассматривал вариант "устранения" президента Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a>, но его отговорил глава Пентагона <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Mehttis/" target="_blank" data-auto="true">Джеймс Мэттис</a>.По его словам, он не сожалеет, что не принял такое решение."Я мог жить и так, и так", — заключил Трамп.Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттис занимал пост главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> с начала 2017 года и покинул его из-за разногласий с президентом. Трамп объявил об отставке Мэттиса в декабре 2018 года, поблагодарив его за работу.После этого было обнародовано прощальное письмо Мэттиса президенту, в котором тот рекомендовал Трампу найти министра, чьи взгляды будут больше соответствовать его взглядам. СМИ писали о том, что Трамп расценил это как личный выпад на фоне разногласий по выводу войск США из Сирии. В результате президент объявил, что Мэттис уйдет в отставку раньше, чем планировалось.

https://ria.ru/20200828/suleymani-1576407868.html

aimo "Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось". Потом вскукарекнув и вскочил на жердочку сердито приговаривая "Коооо-ко-ко-ко-ко-ко", энергично размахивая крыльями. Куры на какое-то времени перестали нестись, такой наш петушок был грозный в тот момент. 103

Алексей Николаевич Нобелевскую премию мира Дональду!!! Золотой человек, золотые слова. 58

67

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джеймс мэттис, дональд трамп, министерство обороны сша, башар асад, сирия, сша, в мире