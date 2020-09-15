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https://ria.ru/20200915/tramp-1577278892.html
Трамп признал, что хотел устранить Асада
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал вариант "устранения" президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава Пентагона Джеймс Мэттис. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:20
2020-09-15T19:12
джеймс мэттис
дональд трамп
министерство обороны сша
башар асад
сирия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что рассматривал вариант "устранения" президента Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a>, но его отговорил глава Пентагона <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Mehttis/" target="_blank" data-auto="true">Джеймс Мэттис</a>.По его словам, он не сожалеет, что не принял такое решение."Я мог жить и так, и так", — заключил Трамп.Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттис занимал пост главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> с начала 2017 года и покинул его из-за разногласий с президентом. Трамп объявил об отставке Мэттиса в декабре 2018 года, поблагодарив его за работу.После этого было обнародовано прощальное письмо Мэттиса президенту, в котором тот рекомендовал Трампу найти министра, чьи взгляды будут больше соответствовать его взглядам. СМИ писали о том, что Трамп расценил это как личный выпад на фоне разногласий по выводу войск США из Сирии. В результате президент объявил, что Мэттис уйдет в отставку раньше, чем планировалось.
https://ria.ru/20200828/suleymani-1576407868.html
"Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось". Потом вскукарекнув и вскочил на жердочку сердито приговаривая "Коооо-ко-ко-ко-ко-ко", энергично размахивая крыльями. Куры на какое-то времени перестали нестись, такой наш петушок был грозный в тот момент.
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Нобелевскую премию мира Дональду!!! Золотой человек, золотые слова.
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сирия
сша
РИА Новости
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джеймс мэттис, дональд трамп, министерство обороны сша, башар асад, сирия, сша, в мире

Трамп признал, что хотел устранить Асада

17:20 15.09.2020 (обновлено: 19:12 15.09.2020)
18062
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время заявления об установлении установлении дипломатических отношений Бахрейна с Израилем
Президент США Дональд Трамп во время заявления об установлении установлении дипломатических отношений Бахрейна с Израилем - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал вариант "устранения" президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"Я считал его (Асада. — Прим. ред.), конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей", — сказал американский лидер в эфире Fox News.
По его словам, он не сожалеет, что не принял такое решение.
"Я мог жить и так, и так", — заключил Трамп.
Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттис занимал пост главы Пентагона с начала 2017 года и покинул его из-за разногласий с президентом. Трамп объявил об отставке Мэттиса в декабре 2018 года, поблагодарив его за работу.
После этого было обнародовано прощальное письмо Мэттиса президенту, в котором тот рекомендовал Трампу найти министра, чьи взгляды будут больше соответствовать его взглядам. СМИ писали о том, что Трамп расценил это как личный выпад на фоне разногласий по выводу войск США из Сирии. В результате президент объявил, что Мэттис уйдет в отставку раньше, чем планировалось.
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Джеймс МэттисДональд ТрампМинистерство обороны СШАБашар АсадСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось". Потом вскукарекнув и вскочил на жердочку сердито приговаривая "Коооо-ко-ко-ко-ко-ко", энергично размахивая крыльями. Куры на какое-то времени перестали нестись, такой наш петушок был грозный в тот момент.
15 сентября, 17:33
aaimo
33471003
Нобелевскую премию мира Дональду!!! Золотой человек, золотые слова.
15 сентября, 18:34
Алексей НиколаевичАлексей Николаевич
13411120
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