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https://ria.ru/20200915/tramp-1577272565.html
Трамп назвал книгу Вудворда о нем ужасно скучной
Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с книгой известного американского журналиста Боба Вудворда "Ярость" (Rage) и посчитал ее ужасно скучной. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:55
2020-09-15T15:55
дональд трамп
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что ознакомился с книгой известного американского журналиста Боба Вудворда "Ярость" (Rage) и посчитал ее ужасно скучной."Я просмотрел ее вчера вечером, и она ужасно скучная", - сказал Трамп в эфире телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">FoxNews</a>.Книга поступила в продажу во вторник.Ранее американские СМИ опубликовали выдержки из книги. В частности, Вудворд пишет, что Трамп признавал, что знал о том, что коронавирус опасен, при этом публично неоднократно преуменьшал его серьезность. Комментируя публикацию выдержек из книги Вудворда, Трамп заявил, что он не хотел создавать панику в стране.Кроме того, газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги "Ярость" написала, что президент США заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали. В газете, которая приводит выдержки из книги Вудворда, говорится, что Трамп рассказывал о "неслыханной" системе вооружений во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году. По словам автора книги, после этого заявления анонимные источники подтвердили, что у США есть новые секретные системы вооружения, и заявили, что были удивлены, что Трамп рассказал об этом.Первая книга Вудворда о Трампе "Страх: Трамп в Белом доме", вышедшая в 2018 году, стала бестселлером в США. В ней описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа. Белый дом отмежевался от содержания книги, назвав вымыслом содержавшуюся в ней критику в адрес Трампа.Вудворд был одним из двух журналистов, чье расследование Уотергейтского скандала привело к отставке президента Ричарда Никсона. Он написал около двух десятков книг о политике.
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/tramp-1577250873.html
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китай
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дональд трамп, китай, сша, в мире

Трамп назвал книгу Вудворда о нем ужасно скучной

15:55 15.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с книгой известного американского журналиста Боба Вудворда "Ярость" (Rage) и посчитал ее ужасно скучной.
"Я просмотрел ее вчера вечером, и она ужасно скучная", - сказал Трамп в эфире телеканала FoxNews.
Книга поступила в продажу во вторник.
Ранее американские СМИ опубликовали выдержки из книги. В частности, Вудворд пишет, что Трамп признавал, что знал о том, что коронавирус опасен, при этом публично неоднократно преуменьшал его серьезность. Комментируя публикацию выдержек из книги Вудворда, Трамп заявил, что он не хотел создавать панику в стране.
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Кроме того, газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги "Ярость" написала, что президент США заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали. В газете, которая приводит выдержки из книги Вудворда, говорится, что Трамп рассказывал о "неслыханной" системе вооружений во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году. По словам автора книги, после этого заявления анонимные источники подтвердили, что у США есть новые секретные системы вооружения, и заявили, что были удивлены, что Трамп рассказал об этом.
Первая книга Вудворда о Трампе "Страх: Трамп в Белом доме", вышедшая в 2018 году, стала бестселлером в США. В ней описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа. Белый дом отмежевался от содержания книги, назвав вымыслом содержавшуюся в ней критику в адрес Трампа.
Вудворд был одним из двух журналистов, чье расследование Уотергейтского скандала привело к отставке президента Ричарда Никсона. Он написал около двух десятков книг о политике.
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Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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